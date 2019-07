Constantin Budescu îşi va rezilia contractul cu Al-Shabab și ar urma să semneze cu o altă echipă din zona arabă - presă

Constantin Budescu (30 de ani) îşi va rezilia contractul cu Al-Shabab, după cum anunţă presa din Golf, citată de gsp.ro. Fostul mijlocaş de la Astra şi FCSB ar urma să semneze cu o altă echipă din zona arabă, anunță MEDIAFAX.

Rămas fără antrenorul Marius Şumudică, plecat în Turcia, la Gazișehir Gaziantep, Budescu nu s-ar mai simți deloc bine la Al-Shabab, astfel că ar fi gata să-şi rezilieze contractul cu gruparea din Arabia Saudită. Recent, Nicolae Stanciu a părăsit şi el Arabia Saudită, după mai multe dispute în cadrul clubului. Mijlocaşul s-a întors în Europa, la Slavia Praga. Budescu nu pare dispus să revină pe "Bătrânul Continent". Conform sursei citate, Budescu s-ar aflat deja în contact cu alte două echipe din Golful Persic.

Budescu mai are doi ani de contract cu Al-Shabab, însă ar urma să-şi rezilieze înţelegerea actuală în următoarele zile. Budescu are o cotă de piaţă de 4 milioane de euro, conform Transfermarkt, ceea ce îl face al zecelea cel mai scump român aflat în activitate şi cel mai valoros fotbalist din lotul lui Al-Shabab. Chiar şi aşa, mijlocaşul care a ieşit campion cu Astra Giurgiu în 2016 vrea să rămână în zona respectivă, fiind atras de salariile uriaşe. În prezent, Budescu câştigă în jur de 500.000 de euro pe an.

Budescu a evoluat în 24 de jocuri oficiale pentru Al-Shabab, reuşind să înscrie opt goluri şi să pase decisiv în cinci rânduri. La Astra, Budescu a mai cucerit Cupa României, în 2014, respectiv Supercupa României, în acelaşi an. Pentru echipa naţională de seniori are la activ 15 selecţii şi cinci reuşite, însă, de când a ajuns la Al-Shabab, a fost ignorat de selecţionerul Cosmin Contra.