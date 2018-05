Constantin Codreanu: `Voi propune scoaterea în afara legii a partidelor de tipul celor care reprezintă interesele Federației Ruse și incită la ură`

Constantin Codreanu, deputat în Parlamentul României candidează și la funcția de primar al Chișinăului din partea PUN (Partidul Unității Naționale. El a acordat un interviu pentru stiripesurse.ro în care detaliază ce anume l-a determinat să candideze și ce îl mână în luptă:

Sunteți deputat în Parlamentul României, candidatura unui parlamentar român la funcția de primar al unei capitale dintr-un alt stat este o premieră în politica noastră. Ce au în comun cele două funcții?

Am intrat în politică pentru o cauză din care am făcut un crez în viață, pentru revenirea R. Moldova la țara-mamă. Am fost ales parlamentar în România cu peste 60% din voturile cetățenilor români din R. Moldova. Am văzut cum este să trăiești și să faci politică în România. Am învățat ce e de făcut ca oamenii să trăiască la standarde europene. M-am schimbat datorită acestor experiențe. Acum vreau să mă întorc acasă pentru a transforma modul în care se face politică și administrație în Chișinău și în R.Moldova. Aș mai spune că mi-am asumat această candidatură și fiindcă nu vreau să las Chișinăul, cel mai important bastion al unionismului, pe mâna socialiștilor moscoviți. De altfel, sunt singurul candidat care poate să îl învingă în turul doi pe omul lui Dodon.

Cum ați descrie, ca și candidat la fotoliul de primar, atmosfera de la Chișinău pe ultima sută de metri a campaniei electorale?

Chișinăul este, înainte cu doar două săptămâni de alegerile locale, un teatru de război informațional în care Federația Rusă își testează arsenalul de manipulare a opiniei publice și a alegerilor folosit pentru recucerirea fostelor țări sovietice. În R. Moldova, 80% din mass-media este sub control rusesc, și când spun acest lucru nu mă refer doar la presa de limbă rusă, ci și la cea de limbă română controlată de oligarhi conectați la fonduri de la Moscova. Dacă ne uităm la campania electorală, avem sondaje mincinoase, un candidat așa-zis independent introdus în cursă pentru diminuarea șanselor oponenților lui Dodon și bani cu nemiluita pompați în candidatul socialist, exponent al intereselor rusești. Exercițiul de la locale este, pentru Kremlin, unul de calibrare a eforturilor pentru alegerile generale care vor avea loc la toamnă în R. Moldova.

Ce costuri au forțele pro-ruse pentru susținerea candidatului socialist și de unde provin acești bani?

Oricine poate observa, cu ochiul liber, că socialiștii au pus la bătaie, în alegerile pentru funcția de primar, resurse de 10 ori mai mari decât toate celelalte partide la un loc. Panouri imense cu omul lui Dodon au împânzit capitala cu câteva săptămâni înainte de startul campaniei, iar oriunde te-ai uita în jur, îți iese în cale un cort, un afiș sau o persoană care îți oferă materiale de propagandă din partea candidatului PSRM. În plus, candidatul socialiștilor este ridicat în slăvi de mass-media aservită intereselor rusești, majoritară, dar și de trolii tot mai agresivi de pe Facebook și Odnoklassniki. Nu știu concret de unde provin banii cu care se acoperă aceste cheltuieli, dar am citit anchete jurnalistice care dezvăluiau mecanismele de finanțare a campaniei prezidențiale a lui Dodon: banii veneau prin companii offshore conectate la Federația Rusă, companii create în cele mai cunoscute paradisuri fiscale din lume, precum Bahamas.

Ce mesaje de campanie au cei care se opun ideilor unioniste?

Sunt tot mai îngrijorat, în ultima vreme, de mesajele instigatoare la ură și violență practicate de socialiștii angrenați în campania electorală din Chișinău. De exemplu, chiar candidatul PSRM a declarat că nu va admite marșuri unioniste în Chișinău, în cazul în care va deveni primar. Această declarație reprezintă o instigare directă la discriminare și încălcarea drepturilor constituționale ale susținătorilor acestei mișcări social-politice, printre care mă număr și eu. Mai mult, pe pagina „Unionizmul Trece Patria Ramîne” de pe Facebook, a fost postată o imagine simbolică cu o persoană în ștreang și pe care este plasată inscripția „UNIREA”. Imaginea este însoțită de o descriere în limba rusă, potrivit căreia același lucru – spânzurătoarea – îi așteaptă pe ”fasciștii unioniști” după alegerile parlamentare. Nu putem tolera un asemenea comportament. Voi propune scoaterea în afara legii a partidelor care reprezintă interesele Federației Ruse și incită la ură pentru a-i îndepărta pe cetățenii R. Moldova de România și de Occident