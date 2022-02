Constantin Popescu: ALRO trebuie să primească energie la acelaşi preţ ca şi traderii

Angajaţii ALRO din Sindicatul Liber Aluministul au participat, joi, la un miting în faţa Prefecturii Olt din Slatina, în semn de protest faţă de preţurile mari la energie.

Preşedintele Sindicatului Liber Aluministul, Constantin Popescu, a declarat că principala solicitare a sindicaliştilor este ca ALRO să primească energie la preţul cu care statul o vinde traderilor.

"Acţiunea de protest de astăzi (joi, n.r.) a fost organizată de Sindicatul Liber Aluministul, împreună cu celelalte sindicate care mai sunt în cadrul SC ALRO SA şi a avut ca temă stoparea asasinării industriei româneşti şi a populaţiei României, care primesc din zi în zi facturi exorbitante la energie pe care nu le pot suporta. Preţul energiei este primul punct pe ordinea de zi - noi nu solicităm decât să fim trataţi aşa cum sunt trataţi traderii, care primesc de la stat o energie extrem de ieftină, în jur de 250 de lei, după cum am aflat din şedinţa inter-ministerială a domnului Ciucă cu patronatele, sindicatele şi miniştrii dumnealui, şi care este vândută populaţiei cu 1.000 de lei în plus. Iar noi, cei de la ALRO, am fost şi am negociat cu cei de la Hidroelectrica o anumită cantitate de energie, iar preţul pe care l-am obţinut a fost de 1.070 de lei, iar preţul pe PZU este mai mic, este de 1.060 de lei. Deci este o bătaie de joc, pe aceşti oameni nu îi interesează industria României, se pare că este un act premeditat de asasinare a industriei româneşti şi de sărăcire a populaţiei", a afirmat Constantin Popescu, informează Agerpres.

Liderul sindical a adăugat că, în afara celor 100 de angajaţi chemaţi la miting, la protestul din faţa Prefecturii Olt au venit, din proprie iniţiativă, şi foarte mulţi locuitori ai oraşului Slatina.

"Acţiunile vor continua şi nu se vor opri până când cei din Guvern nu vor plăti pentru jaful pe care îl fac şi până ce poporul român nu va avea un preţ la energie corect. Nu poate să existe un buget al unei ţări şi nu poate să existe nimic dacă nu există întreprinderi, dacă nu există industrie. Revendicarea noastră faţă de autorităţi este tratarea corectă a industriei şi a poporului şi punerea pe un palier de importanţă majoră a industriei, şi nu sărăcirea populaţiei. Solicitarea noastră este să obţinem energie la fel cum obţin traderii", a adăugat preşedintele Sindicatului Liber Aluministul.