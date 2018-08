Continuă contrele în PSD. Unul dintre liderii cu greutate îi dă replica lui Mihai Tudose: 'Îţi asumi riscul'

Scrisoare prin care Ecaterina Andronescu solicita demisiile lui Liviu Dragnea şi a Vioricăi Dăncilă a tulburat apele în PSD. După ce mai mulţi lideri judeţeni au criticat-o pe Andronescu, fostul premier Mihai Tudose a cerut discutarea situaţiei în interiorul partidului. Tudose are, la rândul său, pare de o replică din partea lui Ioan Mircea Paşcu, vicepreşedinte al Parlamentului European.

"Mihai Tudose: “Mai multe scrisori care înfierează public luarea de poziții în public? Haideți să ne păstrăm pentru discuțiile din partid.” In principiu, de acord, dar de ce scrisoarea dnei Andronescu a fost făcută publica, înainte de a fi discutata in partid? Adică, unii publica scrisori deschise, iar cei care le critica tot deschis nu au voie sa facă lucrul asta: trebuie sa se păstreze exclusiv pentru discuții interne. E corect? Eu am dubii! Dacă decizi sa “arzi” etapa interna și te adresezi direct public, îți asumi riscul sa fii comentat tot public!", scrie Paşcu pe Facebook.

Fostul prim-ministru PSD Mihai Tudose a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, că este nevoie de o discuție „civilizată” în conducerea partidului despre problemele ridicate de senatorii Ecaterina Andronescu și Niculae Bădălău în scrisorile adresate partidului.

„Eu cred că este nevoie de o discuție în partid și nu numai pe temele supuse atenției de dna Andronescu. A fost și scrisoarea dlui Bădălău din ianuarie, da? Și aceea a rămas, cumva, nediscutată. Poate greșea, dar hai să vorbim înăuntru și cu un ton civilizat, cu argumente pro sau contra, nimeni nu deține adevărul absolut”, a declarat Mihai Tudose, întrebat joi de MEDIAFAX cum comentează scrisoarea deschisă în care senatorul PSD Ecaterina Andronescu cere un Guvern mai performant și demisia liderului formațiunii, Liviu Dragnea.

Mihai Tudose a mai catalogat ca fiind „un nonsens” gestul liderilor județeni PSD care au criticat-o pe Ecaterina Andronescu.

