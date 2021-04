Continuă scandalul deratizării şi dezinsecţiei în Capitală. PSD nu-și impune soluția în CGMB

Ordinea de zi a şedinţei Consiliului General al Capitalei de luni, care cuprindea un proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul municipalităţii a programului unitar de acţiune pentru deratizare şi dezinsecţie pe 2021, a fost respinsă.

Şedinţa de îndată de luni a fost convocată la propunerea consilierilor municipali PSD.

Înainte de a se trece la vot, preşedintele de şedinţă, Sorin Purcărea, a menţionat că proiectul nu prevede niciun fel de fonduri, ca atare în Comisia economică nu s-a dat aviz.

"Ceea ce am văzut trimis pentru raport la Comisia economică, din care fac parte, era, pur şi simplu, un document fără niciun fel de sumă trecută. De asemenea, un document care prezenta numai nişte tipuri de intervenţii, nu am înţeles exact când, pentru că era un număr total de intervenţii pe diferitele tipuri de activităţi pe ani şi nu pe trimestre sau defalcat pe luni, drept pentru care nu am avut cum să dăm un aviz favorabil sau nefavorabil în această comisie", a explicat Purcărea.

Secretarul general al Municipiului Bucureşti, Georgiana Zamfir, a precizat pentru acest proiect există un raport de la Comisia juridică, însă nu şi de la comisia specifică pe domeniu de activitate, cea ecologică.

"Nu înţeleg unde este problema. Întâi dumneavoastră trebuie să supuneţi la vot proiectul, apoi sursa de finanţare o găsim, mai ales că imediat va veni şi proiectul bugetului, care urmează să fie votat. (...) Dacă comisiile, în înţelepciunea lor, au considerat (...) să nu dea niciun raport, asumaţi-vă, că aveţi preşedinţia comisiilor", a transmis liderul grupului PSD din CGMB, Aurelian Bădulescu.