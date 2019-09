Continuarea cărţii lui Margaret Atwood 'The Handmade's Tale', va fi transpusă într-un serial TV

Romanul 'The Testaments', continuarea cărţii 'The Handmade's Tale' pe care Margaret Atwood o va publica curând, va avea propria adaptare într-un serial de televiziune, a confirmat studioul MGM şi platforma Hulu, relatează EFE potrivit Agerpres.

Într-o informaţie publicată în exclusivitate de revista Time, responsabilii platformei care difuzează serialul bazat pe romanul original 'The Handmaids's Tale', au confirmat că negociază condiţiile pentru a filma un alt serial de televiziune care să continue intriga din primul roman.Margaret Atwood va lansa pe piaţă la 10 septembrie cartea 'The Testaments', mult aşteptata continuare a 'best seller-ului' 'The Handmaid's Tale', care a fost publicat în 1985 şi care în ultimii ani a atins o mare popularitate datorită serialului cu acelaşi nume difuzat de Hulu şi a cărui protagonistă este Elisabeth Moss.În cartea originală, scriitoarea canadiană a imaginat o lume în care SUA suferă o lovitură de stat iar democraţia este înlocuită de o teocraţie autoritară în care femeile sunt supuse oprimării şi unei discriminări crunte.Serialul omonim de televiziune a fost foarte fidel cărţii, dar şi-a creat propriul univers pe măsură ce s-au filmat noi sezoane, urmând ca anul viitor să fie lansat şi cel de-al patrulea sezon.Nu este clar dacă serialul pe care se va baza 'The Testaments' va fi o continuare a celui actual difuzat de Hulu, sau dacă va fi vorba de o producţie aparte.Ultimul roman al scriitoarei canadiene este nominalizat la prestigiosul premiu literar Booker Prize, astfel încât deşi nu a fost încă publicată cartea are deja o nominalizare şi un proiect de televiziune în perspectivă.Subiectul noului roman 'The Testaments' recuperează universul distopic din prima carte, numit Gilead, însă acţiunea se petrece după 15 ani de la ultima scenă finală şi, spre deosebire de 'The Handmaid's Tale', va fi povestit de trei personaje feminine.