Continuarea listării CEZ este crucială pentru supraviețuirea bursei de la Praga

După mai mulţi ani în care a văzut cum cota de piaţă a Bursei de Valori de la Praga a scăzut, directorul său general crede acum că însăşi supravieţuirea bursei depinde de cât de mult se vor juca politicienii cu cel mai valoros activ al ţării, grupul de utilităţi CEZ, transmite Bloomberg.

Cu o valoare de piaţă de 23 de miliarde de dolari, CEZ este în centrul planurilor Guvernului de la Praga de a-şi creşte controlul asupra industriei energetice. Chiar dacă Guvernul este vag când vine vorba de planurile sale vizând CEZ, există riscul ca la final Executivul să decidă să spargă compania în mai multe entităţi şi să scoată o parte din companie de pe piaţa bursieră, potrivit Agerpres.



"Statul nu are niciun motiv pentru a delista CEZ, sau anumite părţi, după criza energetică", a declarat directorul general de la Prague Stock Exchange, Petr Koblic, într-un interviu pentru Bloomberg. Koblic a făcut un apel către Executiv să înceteze să încerce să îşi sporească controlul asupra centralelor electrice şi, mai mult, a îndemnat Guvernul să îşi vândă o parte din participaţia de 70% pe care o deţine la CEZ pentru a putea diminua deficitul bugetar şi a relansa activitatea de tranzacţionare la bursa de la Praga.



Koblic a avertizat că, fără CEZ, cel mai probabil Bursa de Valori de la Praga nu va mai beneficia de statul de piaţă emergentă şi va fi reclasificată ca o piaţă de frontieră, ceea ce ar declanşa ieşiri de capital de ordinul zecilor de miliarde de euro. În condiţiile în care asta ar însemna "sfârşitul pieţei de capital din Cehia", se pare că acum politicienii par să se îndepărteze de o astfel de opţiune, a apreciat şeful bursei de la Praga.



"Întreaga dezbatere dacă Guvernul ar trebui să cumpere participaţiile acţionarilor minoritari de la CEZ a fost complet greşită. Cel mai prost scenariu cu care se confruntă acum piaţa este cel al unei divizări, în care o parte a CEZ ar rămâne listată, posibil cu o flotare liberă mai mare, în timp ce alte părţi ar fi delistate", a subliniat Koblic.



Însă, obţinerea unui control mai mare asupra centralelor electrice s-a dovedit dificilă până acum. Planurile care vizează reducerea datoriilor statului fac puţin probabil un scenariu în care Guvernul să plătească preţurile mari cerute de investitori pentru a-şi vinde acţiunile la CEZ, în timp ce un proiect de lege care să permită statului să forţeze o divizare a activelor CEZ fără aprobarea acţionarilor minoritari este departe de a fi aprobată de Parlament.



În cele două decenii în care a fost director al bursei de la Praga, Koblic a trebuit să facă faţă faptului că firmele din Cehia preferă să contracteze împrumuturi în loc să vândă acţiuni, ceea ce a menţinut ofertele publice iniţiale la un nivel redus. De asemenea, bursa de la Praga a fost afectată de plecarea unor companii importante, precum producătorul de medicamente Zentiva, grupul de telecomunicaţii O2 Czech Republic, grupul minier New World Resources şi grupul media Central European Media Enterprises.



Ca urmare a acestor plecări, volumul tranzacţiilor în cadrul indicelui principal PX Index a scăzut cu 87% între vârful atins în 2007 şi anul trecut. Comparativ, în ţara vecină Polonia, indicele bursier principal a înregistrat un salt de 76%.



Pentru a opri acest declin, Koblic a lansat platforma START dedicată micilor companii, care a găzduit 15 IPO-uri din 2018 şi acum are o capitalizare totală de peste 500 de milioane de dolari. Una dintre companiile membre s-a mutat recent pe piaţa principală iar alta ar putea să facă acelaşi lucru în curând, un fenomen care potrivit directorului general ar putea încuraja mai multe start-up-uri să se listeze. De asemenea, Koblic a recomandat Guvernului de la Praga să analizeze un IPO la compania care administrează aeroportul internaţional de la Praga.