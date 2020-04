Contractul pentru tronsonul de autostradă Piteşti-Curtea de Argeş va fi semnat în mai, anunţă organizaţia PNL Argeș

Contractul pentru tronsonul de autostradă Piteşti-Curtea de Argeş va fi semnat în luna mai la Piteşti, se arată într-un comunicat al PNL Argeş, remis, joi, AGERPRES.

"Am avut astăzi (joi n.red.), o întrevedere cu domnul ministru, Lucian Bode şi am analizat cu domnia sa stadiul de implementare a proiectelor de infrastructură rutieră aflate în derulare în judeţul Argeş. Pentru tronsonul 5, Piteşti-Curtea de Argeş, ca parte a autostrăzii Sibiu-Piteşti, la jumătatea lunii mai vom semna la Piteşti, cu firma Astaldi, Contractul pentru proiectare şi execuţie. De asemenea, îmi exprim speranţa ca până la finalul lunii mai, dacă nu vor exista contestaţii, vom semna şi Contractul pentru tronsonul 4, Tigveni-Curtea de Argeş. Aşa cum am mai spus, în ciuda tuturor criticilor venite din partea adversarilor noştri politici, Autostrada Sibiu-Piteşti va fi realizată în timpul guvernării PNL", afirmă preşedintele PNL Argeş, Adrian Miuţescu, citat în comunicatul remis de organizaţia PNL Argeş, potrivit agerpres.ro.

Conform sursei citate, realizarea acestui tronson de autostradă este important pentru dezvoltarea economică a judeţului Argeş, pentru creşterea capacităţii forţei de muncă şi pentru suţinerea companiilor care activează în Argeş.

"Anul 2020 va fi anul Autostrăzii Sibiu-Piteşti!", se mai afirmă în comunicatul PNL Argeş.