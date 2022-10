Contre între Iran și Ucraina pe tema dronelor iraniene utilizate de ruși în război

Autoritățile din Ucraina și Iran se contrazic pe tema dronelor iraniene utilizate de ruși în război. Iranienii nu recunosc faptul că au trimis Rusiei drone, dar ucrainenii prezintă pe rețelele de socializare fotografii cu aparatele de zbor.

Ucraina reclamă Iranul pentru furnizarea de drone către Rusia, potrivit Sky News.

Deși există numeroase informații potrivit cărora Rusia a primit drone iraniene pentru a le folosi în Ucraina, Iranul neagă, potrivit Kievului.

Disputa a ajuns și pe Twitter unde autoritățile ucrainene au publicat un mesaj și o fotografie cu una dintre dronele iraniene.

„Recent, ca răspuns la o notă din partea Ministerului ucrainean de Externe, ambasadorul Iranului a declarat că țara sa nu a furnizat drone Rusiei. Iată drona iraniană Qods Mohajer-6, care a fost lansată pentru a coordona un atac asupra Odesa în urmă cu câteva zile”, scrie Ministerul Apărării din Ucraina.

Ucraina folosește drone donate de țările occidentale sau cumpărate de la turci.

Recently, in response to a note from the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, the ambassador of Iran stated that his country has not supplied drones to russia.

Here is the Iranian drone Qods Mohajer-6, which was launched to coordinate an attack on Odesa a few days ago. pic.twitter.com/C5Ep0kj7GZ