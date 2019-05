Controversata Kim Kardashian, protagonista unui documentar SPECTACULOS - Din scenariu va face parte și Donald Trump

Demersurile întreprinse în justiție de vedeta de reality show americană Kim Kardashian vor fi subiectul unui documentar, relatează Associated Press.

Proiectul, care are titlul de lucru "Kim Kardashian: The Justice Project", va fi realizat de canalul de televiziune american Oxygen. Demersurile postului sunt parte a unei strategii de extindere a programelor dedicate genului "true crime" ("crime adevărate"), conform Mediafax.

Citește și: Decizie ISTORICĂ a Comisiei Europene: Margarina, chipsurile, popcornul, mezelurile și supele la plic DISPAR din 2021

Anunțul vine după ce, recent, starul emisiunii "Keeping Up With The Kardashians", difuzată de postul de televiziune american E! Entertainment, a anunțat că își dorește să devină avocat. Ea urmează un program de pregătire, care durează patru ani, în cadrul unei firme juridice din orașul american San Francisco. Compania are un program de pregătire pentru persoanele care nu au studii în domeniu. Kim Kardashian, care a renunțat la facultate, a afirmat că dorește să susțină examenul de admitere în barou în 2022.

Kardashian a luat decizia de a se îndrepta spre domeniul juridic în vara anului trecut, după o vizită la Casa Albă. Atunci, ea l-a convins pe președintele Donald Trump să o elibereze pe Alice Marie Johnson, o femeie în vârstă de 63 de ani care a primit o pedeapsă cu închisoarea pe viață pentru trafic de droguri, în 1996, deși nu avea alte antecedente penale. Demersurile vedetei și ale avocatei sale, Shawn Holley, au contribuit la aprobarea unei legi care prevede creșterea numărului de zile care poate fi redus din sentința unui condamnat care a participat la activități de prevenirea a recidivelor în timpul petrecut în spatele gratiilor.

Deși vedeta este cunoscută pentru produse cosmetice și pentru reality show-ul în care apare alături de membrii familiei sale, numele Kardashian este celebru și în domeniul juridic. Tatăl lui Kim, Robert Kardashian, a fost unul dintre avocații fostului jucător de fotbal american O.J. Simpson. Acesta a fost acuzat, în 1995, de uciderea fostei sale soții și a unui apropiat al acesteia, dar a fost achitat în urma unui proces controversat.

Kim Kardashian este una dintre actriţele de reality show cel mai bine plătite din televiziunea americană. În 2015, Kardashian, care este căsătorită cu rapperul Kanye West, se situa pe primul loc în topul celor mai bine plătite vedete de reality show, cu câștiguri de 53 de milioane de dolari.