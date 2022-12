Controversatul Laszlo Tokes: 'Naţional-comunismul a supravieţuit! E păcat!'

Pastorul reformat, controversatul Laszlo Tokes, a declarat, joi, la Timişoara, că Revoluţia a fost fructul solidarităţii româno-maghiare, informează News.ro. Tokes a menţionat că, la începutul anilor '90, s-a discutat ca data de 16 Decembrie să devină Ziua Naţională a României, însă ”cealaltă dată a câştigat majoritatea”, o dată care ”nu ne uneşte, ci ne dezbină”.

În cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc, joi, la Timişoara, pastorul reformat Laszlo Tokes a subliniat că Revoluţia de la Timişoara, din Decembrie 1989 a fost fructul solidarităţii româno-maghiare.

”În spiritul Asociaţiei 15 Decembrie, ziua solidarităţii româno-maghiare, la forumul de astăzi vom privi înapoi, la începuturi, demonstrând că Revoluţia, într-un fel, a fost fructul solidarităţii româno-maghiare şi a început în ziua de 15 decembrie, o zi care are simbolica ei, datele, de altfel, au simbolica şi mesajul lor.

Să ne gândim numai la ziua de 1 Decembrie care pentru români înseamnă altceva decât pentru maghiari. Chiar de aceea, ungurilor nu le place că această dată nu ne uneşte, ci ne dezbină, contrar cu această zi a sărbătorii naţionale a românilor. Ştiţi că în '90 au fost propuneri ca Ziua Naţională a României să fie pusă la 16 Decembrie, în mod greşit că 15 Decembrie a fost începutul, dar, totuşi, opoziţia românească s-a gândit la simbolica zilei de 16 Decembrie, ca fiind o dată care ne uneşte pe toţi cetăţenii României. E păcat că cealaltă dată care a câştigat majoritatea voturilor din Parlamentul României. S-a hotărât în acceptarea datei de 1 Decembrie 1918. Dealtfel respectăm şi luăm la cunoştinţă cu solidaritate că aceasta este Ziua Naţională a României şi acceptăm această dată, dar, după părerea noastră ar fi fost mult mai bine să se accepte această zi de unitate româno-maghiară, ceea ce reprezintă 15-16 Decembrie”, a declarat Laszlo Tokes.

Pastorul reformat a dezvăluit că va propune două proiecte de cercetare a Revoluţiei din Decembrie 1989.

”Voi propune la Forumul de astăzi ca asociaţia noastră să formeze un comitet şi să accepte două proiecte de cercetare privind începuturile solidarităţii româno-maghiare care a ţinut foarte scurt timp şi care s-a prelungit într-un dialog efervescent româno-maghiar care s-a prelungit în anii '90. Apoi voi propune un alt proiect de cercetare privind cum s-a distrus acest spirit al Timişoarei, spiritul solidarităţii româno-maghiare, în mod voit, prin metodele securităţii. Vrem să demonstrăm prin aceste două proiecte cât de mult am câştigat prin solidaritatea româno-maghiară fară precedent până atunci şi cât am pierdut prin distrugerea acestui spirit care se continuă prin valuri anti-maghiare din istoria post-revoluţionară a Românei. E păcat că naţional-comunismul a supravieţuit şi este voinţa Asociaţiei noastre unitară să reîntoarcem la acest spirit al Timişoarei un spirit care este în relaţie cu spiritul transilvănean, acel spirit al pluralismului cultural”, a declarat Tokes.

Laszlo Tokes a ţinut să precizeze şi de ce le-a cerut oamenilor care s-au adunat în 15 Decembrie 1989 în faţa Bisericii Reformate din Timişoara, să plece acasă.

”Aş vrea să clarific o stare de fapte pe margine căreia mi se fac reproşuri, mi se spune că de ce i-am trimis acasă pe cei care s-au adunat în apărarea mea în 1989, parcă aş fi făcut o eroare că nu mi-am asumat spiritul revoltei împotriva dictaturii. Eu am fost foarte mândru în acele zile când nu numai enoriaşii mei, ci toată suflarea timişoreană s-a adunat şi ne-au sprijinit în cauza noastră dreaptă, a mea, a bisericii mele. Ne-a unit dorinţa de libertate. Eram mulţumit şi mândru în suflet că această manifestaţie de simpatie s-a produs şi am fost recunoscător faţă de oameni, dar pe de altă parte am simţit întreaga răspundere faţă de aceşti oameni. I-am trimis acasă să le apăr siguranţa vieţii lor”, a explicat pastorul.

În seara zilei de 15 Decembrie 1989 mai mulţi timişoreni s-au adunat în faţa Bisericii Reformate din Piaţa Maria, din Timişoara, pentru a-l susţine pe pastorul Laszlo Tokes care urma să fie mutat de la Timişoara, în urma declaraţiilor pe care acesta le-a făcut la o televiziune din Budapesta (Ungaria).

Lucrători ai Securităii de atunci au încercat arestarea enoriaşilor care vegheau asupra Bisericii Reformate care era şi reşedinţa pastorlui, iar încet-încet numărul oamenilor adunaţi în Piaţa Maria a crescut, totul transformându-se ulterior în Revoluţia Română din 1989 în care numai la Timişoara aproape 100 de persoane au murit şi alte peste 300 au fost rănite.

László Tőkés a rămas fără Ordinul Steaua României. În anul 2016, avocatul Kincses Elod, reprezentantul lui Tokes Laszlo, la acea vreme europarlamentar, i-a chemat în judecată pe preşedintele Klaus Iohannis şi pe premierul Dacian Cioloş, prin deschiderea unei acţiuni în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, pentru anularea decretului prezidenţial de retragere a Ordinului Naţional "Steaua României". Curtea de Apel Bucureşti a respins însă cererea acestuia.

Pe 20 noiembrie 2013, Consiliul de Onoare al Ordinului Naţional "Steaua României" a decis să îi retragă această distincţie lui Tokes Laszlo, motivul fiind că, în data de 27 iulie 2013, Laszlo Tokes i-ar fi cerut premierului Ungariei, Viktor Orban, la lucrările Universităţii de Vară Balvanyos, ca împreună cu Guvernul pe care îl conduce să construiască "un sistem de cooperare naţională", astfel încât să ofere "protectorat" Transilvaniei, "aşa cum a făcut Austria cu Tirolul de Sud".

"(...) Propunerea mea nu s-a referit la înfiinţarea unui 'protectorat al Ungariei asupra Transilvaniei' cum s-a afirmat în necunoştinţă de cauză! Este de notorietate, protectoratul a fost exercitat de unele puteri coloniale asupra coloniilor. Tirolul de Sud - dat de mine ca exemplu de urmat - nu a fost şi nu este colonie, ci este exemplul cel mai reuşit al autonomiei teritoriale, înfăptuită cu respectarea integrităţii teritoriale a Italiei. Articolul, anexat la cererea introductivă de instanţă, publicat de Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale Cluj-Napoca, intitulat 'Tirolul de Sud - un model de autonomie şi convieţuire' redă cu exactitate ştiinţifică felul în care cele două puteri garante au creat prosperitatea şi stabilitatea de invidiat a regiunii autonome Alto Adige - Süd Tirol", se arată în cererea depusă la dosarul cauzei de către Tokes Laszlo.