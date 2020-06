Copil născut în plină epidemie de COVID-19 cu ajutorul Organizației Salvați Copiii

Un copil s-a născut la Fălticeni în plină epidemie de coronavirus cu ajutorul Organizația Salvați Copiii după ce mama sa, în vârstă de 22 de ani, a încercat să îl aducă pe lume la mai multe maternități din județul Suceava care erau, însă, închise.

Potrivit unui comunicat al Organizației Salvați Copiii, Elena, mama copilului, a fost speriată că nu are unde să nască din cauza epidemiei, astfel că a sunat o asistentă de la asociație care a ajutat-o, potrivit mediafax.ro.

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 67: Să ne trezim dracului la realitate! Nu mai vin banii!

„Întâi trebuia să merg la Spitalul din Suceava, însă s-a înschis din cauza pandemiei și au spus că nu mă pot primi. Am mai încercat la alte două spitale și am simțit cum mă cuprinde panica. (...) Până la urmă, m-au primit la Fălticeni și am fost foarte bucuroasă. Doamna asistentă a venit împreună cu un voluntar și cu mașina Salvați Copiii, așa am putut să ajung la spital”, a spus Elena.

Aceasta a stat patru zile în spital, fiind stresată să nu se îmbolnăvească, dar nașterea a avut loc cu bine astfel că putut să își aducă băiețelul acasă.

Citește și: Decizie CRUCIALĂ la Curtea Constituțională: război total între PSD și PNL, pe data alegerilor locale

Familia femeii, care locuiește în comuna Ciprian Porumbescu, se confruntă cu greutăți materiale, în condițiile în care doar soțul acesteia lucrează cu ziua, o altă sursă de venit fiind alocația nou-născutului și a unui alt copil în vârstă de 6 ani.

Pentru a veni în ajutorul copiilor vulnerabili, a mamelor și a gravidelor din zonele rurale defavorizate, în cadrul programului Sănătatea mamei și a copilului, Organizația Salvați Copiii și-a intensificat eforturile de sprijinire și protecție de la debutul epidemiei.