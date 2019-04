Coreea de Nord joacă tare. În pline negocieri cu americanii anunță testarea cu succes a unei noi arme puternice

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a supravegheat testarea unei noi arme tactice ghidate, a anunţat joi agenţia nord-coreeană KCNA, citată de AFP și preluată de agerpres.

KCNA nu a descris despre ce arma este vorba exact, dar 'tactic' implică o arma cu rază scurtă de acţiune, spre deosebire de rachetele balistice cu rază lungă de acţiune percepute drept o ameninţare la adresa SUA, precizează Reuters.



În timpul testării a fost verificată funcţionarea 'sistemului special de ghidare în zbor şi încărcarea unei ogive puternice', a precizat KCNA .



Kim Jong-un a calificat acest test drept un 'eveniment de o foarte mare importanţă pentru creşterea puterii de luptă a armatei populare' nord-coreene.



Liderul nord-coreean a 'ghidat testarea tirului' care a fost îndreptat asupra mai multor ţinte', conform sursei citate.



Anunţul Phenianului survine după ce miercuri Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale, un institut american, a menţionat reluarea activităţii la principalul sit nuclear nord-coreean, un semnal care ar putea indica o posibilă reluare de către Phenian a programului său de înarmare atomică.

Activity detected at North Korea's main nuclear site, suggesting Pyongyang may be reprocessing radioactive material into bomb fuel, US monitor sayshttps://t.co/OF49fpNmER @AFPgraphics pic.twitter.com/1UkvKRpUxu