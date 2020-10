Coreea de Nord - Kim Jong un în inspecție alături de sora sa mai mică. Este prima sa apariție în ultimele două luni

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat lucrările de reconstrucţie dintr-un sat afectat de inundaţii, iar sora sa mai mică a apărut din nou în public, pentru prima dată după circa două luni, relatează vineri Reuters, citând media de stat nord-coreene.

Potrivit agenţiei KCNA, Kim a lăudat viteza cu care au loc lucrările de reabilitare la Kimhwa, în sud-estul ţării, şi a remarcat că "anul acesta au fost greutăţi fără precedent", referindu-se la recentele furtuni şi alte dezastre naturale.Liderul de la Phenian a fost însoţit de sora sa mai mică Kim Yo Jong, despre care se crede că are puţin peste 30 de ani şi este singura rudă apropiată a lui Kim Jong Un care are un rol public în politică. Tânăra s-a remarcat prin retorica sa dură la adresa Coreii de Sud.În timpul vizitei, Kim Jong Un şi-a exprimat şi "regretul" că locuinţele nou construite în zona devastată de inundaţiile din vară au un design "monoton".Kim a afirmat că, deşi viteza este importantă, ar fi dorit ca lucrările de reconstrucţie "să combine într-un mod adecvat armonia artistică cu mediul înconjurător şi diversitatea", a scris ziarul oficial Rodong Sinmum, alături de imagini în care se văd şiruri de case cu acoperişuri roşii şi pereţi albi şi bej.Comentariile sale difuzate vineri sunt cele mai recente critici oficiale care se fac auzite în acest stat ţinut sub un control strict şi în care norma o reprezintă glorificarea socialistă, notează Reuters.În ultimele săptămâni, media de stat nord-coreene au mai relatat că Phenianul a descoperit o serie de "deficienţe" în eforturile de combatere a COVID-19, iar Kim Jong Un a făcut gestul rar de a-şi exprima "părerea de rău" în legătură cu uciderea unui oficial sud-coreean în largul coastelor vestice ale peninsulei.