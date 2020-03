Coreea de Sud va acorda indemnizaţii familiilor şi va suplimenta bugetul împotriva consecinţelor epidemiei de COVID-19

Coreea de Sud va acorda indemnizaţii tuturor familiilor, cu excepţia celor mai bogate, şi va pregăti un al doilea buget, suplimentar, luna viitoare într-un efort de a atenua impactul economic al epidemiei de coronavirus, a declarat luni preşedintele Moon Jae-in, după o reuniune de urgenţă cu decidenţi economici, transmite Reuters potrivit Agerpres.

Indemnizaţiile de 'asistenţă de urgenţă la dezastru' vor fi de până la 1 milion de woni (820 dolari SUA) şi le vor fi acordate tuturor familiilor, cu excepţia celor mai înstărite 30% dintre ele, urmând să însumeze circa 9,1 mii de miliarde de woni (7,44 miliarde de dolari), a precizat Moon.Oficiali au declarat că vor pregăti un nou proiect de buget de 7,1 mii de miliarde de woni (5,8 miliarde de dolari) pentru a fi supus aprobării parlamentului în aprilie, şi că unele întreprinderi mici şi mijlocii vor fi scutite de la plata utilităţilor începând cu această lună.'Cetăţenii au suferit de pe urma coronavirusului şi toţi merită să fie răsplătiţi pentru durerea şi participarea lor la eforturile de prevenţie', a afirmat preşedintele Moon la reuniune, conform declaraţiilor transmise la televiziune.Potrivit ministrului de finanţe, Hong Nam-ki, guvernul va emite titluri de stat pentru a finanţa măcar parţial cel de-al doilea buget.Măsurile anterioare au inclus o reducere a dobânzilor, un buget de 11,7 mii de miliarde de woni (9,54 miliarde de dolari) şi un pachet de salvare pentru companii în sumă totală de 100 mii de miliarde de woni (81,6 miliarde de dolari).Coreea de Sud a reuşit în mare parte să ţină sub control epidemia şi şi-a atras apreciere la nivel internaţional pentru programul său amplu de testare a populaţiei. Numărul zilnic de noi infectări s-a menţinut sub 100 în ultimele trei săptămâni.Luni, Centrul pentru prevenţia şi controlul maladiilor (KCDC) a raportat 78 de cazuri noi, fiind vorba în mare majoritate de sud-coreeni reveniţi din străinătate.Bilanţul infectărilor a ajuns la 9.661, iar cel al deceselor a urcat la 162, dintre care patru în ultimele 24 de ore. Potrivit KCDC, numărul total al pacienţilor vindecaţi este de 5.228.Duminică, autorităţile sud-coreene au anunţat că, de la 1 aprilie, toţi cei sosiţi din afara ţării vor trebuie să intre în carantină timp de două săptămâni. Încălcarea obligaţiei va fi pedepsită cu un an de închisoare sau amendă de până la 8.160 dolari.