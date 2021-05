Corespondenţa soţilor Saint-Exupery, publicată într-un volum ce marchează epilogul unui conflict între moştenitorii lor

Soţii Antoine şi Consuelo de Saint-Exupery au lăsat în urma lor amintirea unei relaţii furtunoase, o capodoperă literară scrisă de Antoine şi inspirată de Consuelo, "Le Petit Prince", un conflict între moştenitori, dar şi o corespondenţă spectaculoasă, a cărei publicare într-un volum inedit ar putea să facă uitate neînţelegerile familiale.

Cele peste 160 de scrisori şi telegrame pe care şi le-au trimis cei doi soţi între 1930 şi 1944 vor fi publicate joi de editura Gallimard într-un volum bogat în ilustraţii, care reproduc schiţe ale aviatorului-scriitor, desene ale soţiei sale artiste, fotografii şi diverse suveniruri.

"Consuelo, draga mea, nici nu înţelegi cât de mult mă faci să sufăr", afirma Antoine de Saint-Exupery într-o scrisoare. "Plâng de emoţie, îmi este atât de frică să nu fiu exilată din inima ta...", îi răspundea Consuelo, conform AGERPRES care citează AFP.Cei doi soţi, cu personalităţi diferite, el fiind pasionat de tot felul de aventuri, iar ea o soţie care îşi iubea independenţa mai presus de orice, au trecut împreună atât prin momente fericite, cât şi dificile. "Consuelo avea un temperament exuberant, iar el era un mare depresiv. Multiplele lui aventuri nu sunt semnul unui caracter de Don Juan, ci un semn al unei rătăciri afective", a comentat biograful Alain Vircondelet.Aceste schimburi epistolare arată că nimic nu i-a separat cu adevărat pe cei doi soţi, nici măcar distanţa geografică, până la moartea misterioasă a lui Antoine de Saint-Exupery, în timpul unei misiuni deasupra Mării Mediterane, în iulie 1944.Prima scrisoare a fostului aviator, redactată la Buenos Aires, unde s-a îndrăgostit fulgerător de Consuelo, o tânără născută în El Salvador, schiţa deja cea mai cunoscută dintre capodoperele sale: "Îmi amintesc de o poveste nu foarte veche, o voi modifica puţin: A fost odată ca niciodată un copil care a descoperit o comoară. Dar acea comoară era prea frumoasă pentru un copil ai cărui ochi nu ştiu să o înţeleagă pe deplin şi ale cărui braţe nu pot să o cuprindă. Atunci, copilul a devenit melancolic".Scriitorul francez nu a mai avut timpul necesar pentru a asista la succesul răsunător al povestirii sale "Micul Prinţ", publicată în 1943 la New York, nici la apariţia ediţiei pariziene, în 1946. În schimb, soţia lui a trăit suficient de mult pentru a se bucura de acest succes.Familia lor se bucură de beneficiile generate în prezent de cele "200 de milioane de exemplare vândute şi de cele peste 450 de traduceri" ale acestei cărţi. Ea primeşte un cec consistent în fiecare an, a cărui valoare nu a fost făcută publică.Un acord din 1947 a reglat problema succesiunii scriitorului, care nu a lăsat în urmă nici urmaşi direcţi, nici un testament. Consuelo a primit jumătate din veniturile generate de comercializarea cărţii. Familia Saint-Exupery a primit cealaltă jumătate, plus drepturile patrimoniale, cu condiţia să îşi dea acordul pentru orice produs derivat sau inspirat din universul literar creat de Antoine de Saint-Exupery.Atunci când Consuelo a murit în 1979, ea a lăsat moştenire drepturile sale secretarului ei personal, spaniolul Jose Martinez Fructuoso. Apoi, confruntarea cu ramura familială provenită pe linia surorii lui Antoine, Gabrielle d'Agay, a ajuns la tribunal.Jose Martinez Fructuoso a fost condamnat în 2008 după ce a publicat texte ale scriitorului francez în volumul "Antoine et Consuelo de Saint-Exupery, un amour de legende", publicat de editura Les Arenes, în 2005. Apoi, în 2014, familia d'Agay a fost constrânsă la rândul ei să plătească o parte din veniturile obţinute din difuzarea unui desen animat inspirat din universul cărţii "Le Petit Prince".Volumul ce va fi publicat joi de editura Gallimard marchează reconcilierea celor două tabere. Prefaţa semnată de Martine Martinez Fructuoso, văduva secretarului lui Consuelo, o precede pe cea semnată de Olivier d'Agay, nepotul lui Antoine de Saint-Exupery."Această carte nu ar fi văzut lumina zilei fără colaborarea dintre Succession Antoine de Saint-Exupery - d'Agay şi Succession Consuelo de Saint-Exupery", a scris familia fostului aviator într-un comunicat publicat la sfârşitul lunii aprilie. Familia celebrului scriitor reaminteşte că a avut loc "un război judiciar de 18 ani fără succes pentru obţinerea cotitulaturii asupra drepturilor de autor".Biograful Alain Vircondelet, care este şi profesor universitar şi care nu a fost consultat pentru volumul publicat de editura Gallimard, a lansat totuşi un avertisment: "Nu toate scrisorile lui Consuelo au fost incluse în volum. Bineînţeles că mă bucur pentru că această ediţie va fi lansată, deşi a fost ignorată activitatea mea de 20 de ani. Însă doamna Martinez deţine o comoară colosală ce provine de la soţii Saint-Exupery şi de fiecare dată când îmi vorbeşte despre ea mă simt ca şi cum aş cădea din cer".