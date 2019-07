Corina Crețu, ieșire incendiară: 'Documentul care circulă acum în Guvern depășește și cele mai negre previziuni'

Guvernul a luat act de o notă privind implementarea și programarea fondurilor UE, în document fiind prezentate mai multe probleme și riscuri în absorbția fondurilor europene de către România. Nota spune că România nu are în prezent nicio strategie pentru următorul exercițiu financiar 2020-2024. Fost comisar european și actual europarlamentar, Corina Crețu, susține pe Facebook că este „trist” și că documentul „depășește și cele mai negre previziuni”.

„Trist... Va aduceti aminte atacurile si jignirile pe care le-am indurat plecand la PRO Romania, in momentul in care mi-am dat seama ca oricat de buni specialisti ar veni de la Comisia Europeana, ei nu pot inlocui activitatea ministerelor si a Guvernului?

Va aduceti aminte de atacurile primite in campania electorala?

Cum as fi putut asista pasiva la acest ritual al sacrificarii dezvoltarii Romaniei si al ratarii sanselor de viitor pentru generatiile urmatoare?

Am plecat cu fruntea sus din Comisia Europeana, stiind ca am facut tot ce am putut ca sa imbunatatim viata oamenilor.

Documentul care circula acum in Guvern depaseste si cele mai negre previziuni. La televizor se spune ca nu ajung banii pentru spitale regionale. E atat de greu sa se faca o solicitare in scris catre Comisia Europeana pentru a se explora posibilitatea transferarii unor fonduri care nu vor putea fi cheltuite in actualul exercitiu bugetar?

De ce nu se accepta realizarea din fonduri europene a autostrazilor din zona Moldovei, fie Autostrada Moldovei, fie cea a Unirii?

E trist sa vezi ca toate avertismentele mele publice din ultimii ani sunt recunoscute prin documente oficiale ale Guvernului Romaniei.

Nu imi ramane decat speranta ca lucrurile sa se indrepte, in special prin contributia echipei de profesionisti de la PRO Romania!

Sunt bucuroasa ca voi lucra in Parlamentul European cu Mihai Tudose, un om de exceptie si un profesionist desavarsit. Tocmai ne-am intors de la Strasbourg, unde a avut loc prima sesiune plenara a noului Parlament European, impartindu-ne sarcinile asa incat sa contribuim , cu experienta si cunostintele noastre, la imbunatatirea vietii oamenilor si dezvoltarea Romaniei.

Cu multumiri celor care au votat pentru PRO Romania in 26 mai si celor carora sper ca le vom castiga increderea in continuare, va doresc o seara frumoasa!”, scrie Corina Crețu pe Facebook.