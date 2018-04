Corina Crețu, mărturisiri cutremurătoare: 'Am trecut pe lângă moarte'

Comisarul european Corina Creţu, într-o discuție deschisă cu Dana Chera, la Antena 3, a vorbit în premieră despre cumpenele prin care a trecut pe parcursul vieții.

„Am trecut pe lângă moarte" și-a început mărturisirea Corina Crețu. La vârsta de 14 ani, a făcut septicemie, părinții ei fiind nevoiți să facă numeroase sacrificii.

„Aveam 14 ani, eram în primul semestru la liceu. În pauză, pur și simplu, m-a lovit cineva cu ceva în ochi. M-am spălat pe ochi. A venit directorul, eu plângeam. Până la urmă, acul a rămas înfipt în ochi. Am stat opt ore cu un ac în ochi. S-au speriat. Nu mai văzuseră așa ceva. Am văzut bine a doua zi după operație, dar pe la prânz, făcusem deja septicemie. Era o decizie ce trebuia luată rapid de a scoate sau nu ochiul celălalt pentru a nu se transmite lipsa de vedere la ochiul celălalt. Am stat un an acasă. Vreau să mulțumesc familiei și oamenilor valoroși care m-au îmbărbătat întotdeauna", a spus Corina Crețu.

De asemenea, în cadrul emisiunii, a povestit despre un alt moment greu, un accident de mașină.

„Exact după 13 ani, tot pe 1 octombrie, am avut un accident de mașină, care mi-a rupt tot pe partea dreaptă. Cinci coaste rupte. (...) Doctorii mi-au spus că, dacă n-aș fi ajuns în timp, una din coaste mi-ar fi spart plămânul. Atunci eram ziaristă", a povestit Corina Crețu.