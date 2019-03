Corina Crețu propune soluția pentru ca licitațiile să nu mai fie blocate de contestații - Proiect pentru un departament care să le soluționeze

Comisarul european pentru Politică regională, Corina Creţu, a îndemnat forţele politice din România să susţină un proiect legislativ pentru crearea unui departament în vederea soluţionării contestaţiilor depuse la licitaţiile publice, deoarece prelungirea acestor procese ajunge să afecteze absorbţia fondurilor europene, scrie Agerpres.

"Încă din primul an am spus şi am ridicat această problemă, pentru că am observat că ţările din Europa centrală şi de est, unde avem foarte multe proiecte pe infrastructură - în ţările din vest ne concentrăm mai mult pe cercetare, inovare şi nu avem proiecte cu o sumă atât de mare -, există această problemă a contestaţiei câştigătorilor licitaţiilor. Şi într-adevăr, în România, aceste procese intră practic la rând cu toate celelalte. În alte ţări s-au creat departamente speciale. În Polonia, de pildă, autorităţile judiciare sunt obligate să rezolve aceste cazuri în şase luni. În Croaţia, în trei luni - acum există un proiect în Parlamentul naţional, pentru că, practic, se pierd fonduri importante", a arătat ea, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute alături de primarul general, Gabriela Firea, la sediul municipalităţii.

Citeste si Vine URGIA: Meteorologii au emis COD de vânt puternic şi ninsori viscolite în 27 de judeţe, până duminică



Creţu a recomandat crearea unui departament special care să rezolve această problemă.



"A fost la un moment dat o discuţie în Parlamentul României, care a fost abandonată, şi eu sper că, după ce această luptă politică va trece, măcar să se ajungă la un consens între forţele politice din România pentru a depune un proiect în Parlamentul naţional de a crea un departament special care să rezolve aceste probleme, care nu fac decât să ducă la pierderea fondurilor europene", a susţinut ea.



Comisarul european a adăugat că au existat cazuri în care din cauza proceselor îndelungate nu a mai existat timp efectiv pentru realizarea proiectelor în perioada prevăzută.



"Ştiţi că pentru exerciţiul financiar 2007 - 2013 s-au pierdut două miliarde de euro. Am făcut eforturi extraordinare pentru a ajunge la 91% rată de absorbţie, prin faptul că am fazat aceste proiecte şi prin faptul că am aprobat proiecte retrospective. Proiectele retrospective înseamnă credite BEI şi BERD, drumuri, cum era Autostrada Soarelui - care erau funcţionale - sau Centura Timişoarei, dar care erau făcute şi prin fonduri europene şi prin credite. Practic, am preluat toate aceste credite BEI şi BERD pe fonduri europene, dar cu toate acestea s-au pierdut două miliarde de euro, care nu mai pot fi recuperate. Am avut cazuri în care procesul a durat şi şase ani de zile, iar cel care a câştigat licitaţia nu mai avea la dispoziţie decât o lună pentru a face un drum, lucru care era practic imposibil. Şi aşa se pierd bani europeni", a explicat Corina Creţu.