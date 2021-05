Corina Popescu, directorul Electrica: 'România putea fi mai incisivă în atragerea analizelor de funcţionare a sistemului de securitate energetică din regiune'

România face parte din două centre de securitate energetică, dar ar fi trebuit să fie mai incisivă şi să realizeze analizele pe baza cărora se dezvoltă unităţile de producţie în regiune, este de părere Corina Popescu, directorul general al Electrica, arată Agerpres.

"Acest deceniu trebuie să rezolve următoarea paradigmă: conceptul de dezvoltare a reţelelor se va face pe baza unor decizii, analize, care sunt făcute la nivelul unor centre regionale de securitate energetică. Despre acestea, din păcate, în România nu prea vorbim... România face parte din două centre de securitate energetică - Centrul de securitate energetică din regiunea central-est europeană şi un altul pentru regiunea sud-est europeană. Practic, analizele de funcţionare a sistemului de securitate energetică nu se mai fac la nivel naţional, se vor face la nivel regional. Cu siguranţă, toate aceste analize vor avea un impact în dezvoltarea unităţilor de producţie, în viitor. S-ar putea ca să fie pentru o anumită regiune mult mai ieftin să se dezvolte o unitate de producţie într-o ţară în detrimentul altor ţări. Suntem într-o cursă în care noi, România, va trebui să facem această tranziţie între cele două regiuni", a afirmat Popescu, într-o conferinţă de specialitate, organizată marţi.

În viziunea ei, pentru următoarea perioadă, România va trebui să ţină cont de competitivitate atunci când vine vorba despre dezvoltarea proiectelor şi, astfel, se poate menţine acelaşi nivel de securitate energetică.

"Ne dorim să facem parte din Piaţa Unică Europeană şi deja suntem cu graniţele diferite în piaţa PV1 cuplat pe regiunea central-est. Încercăm să dezvoltăm ceva pentru regiunea sud-est. Din perspectiva mea, mi-ar fi plăcut ca România să fie 'on the lead' pe acest segment, dar nu suntem. Centrul de securitate energetică pentru zona sud-est europeană este în Grecia şi noi facem parte din acel centru. Mi-ar fi plăcut ca experienţa pe care am câştigat-o participând în multe dintre proiectele europene să ne transforme în ceva mai incisiv şi să atragem aici aceste analize, pentru că aveam expertiză la nivelul specialiştilor. Nu s-a întâmplat. Va trebui, cel puţin pentru perioada următoare, până când vor ajunge acele proiecte la maturitate legate de Piaţa Unică Europeană, să ne luptăm în cele două regiuni. Cum putem să facem lucrul acesta ? Cu siguranţă, îl vom putea face dacă vom avea nişte proiecte competitive. Am văzut tot felul de analize. România a ajuns să importe energie electrică sau a ajuns să exporte energie electrică... Până la urmă, totul e legat de un singur cuvânt: competitivitate. Un cuvânt de care va trebui să ţinem cont în dezvoltarea proiectelor, în următoarea decadă. Dacă vom şti să dezvoltăm proiecte competitive, ne vom menţine acelaşi nivel ridicat de securitate energetică", a spus Corina Popescu.