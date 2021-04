Fostul ministru Corina Șuteu, implicată în scandalul 'Poneiului roz', oferă consultanță pentru primăria Timișoarei (presă)

Fost ministru al Culturii în Guvernul Cioloș, Corina Șuteu oferă consultanță pentru Primăria Timișoarei, contractul fiind în valoare de 132.000 de lei, potrivit presei locale. Consultanța se va face pe o perioadă de trei luni pentru proiectul Timişoara - Capitală Culturală Europeană 2023.

Corina Şuteu şi-a început cariera drept critic de teatru în România. În 1991, a devenit director al Uniunii Teatrale din România (UNITER). A ocupat funcţia de director al Institutului Cultural Român din New York în perioada 2006 - 2012. Corina Şuteu a fost director al ICR New York în perioada în care la conducerea Institutului Cultural Român era Horia Roman Patapievici.

Corina Şuteu a iscat mai multe controverse de-a lungul mandatului de director la ICR New York. Expoziţia de street art "Freedom for Lazy People" a artiştilor români IRLO, Omar şi Nuclear Fairy, deschisă pentru public între iunie-august 2008, la Galeria Română din New York a dus la faimosul Scandal cu "Poneiul roz". În expoziţie figura un ponei roz cu o zvastică desenată. Expus în expoziţie era, de asemenea, un afiş cu David şi Moise în ipostaze indecente. Horia Roman Patapievici a explicat ulterior că desenul biblic era o alegorie. Scandalul stârnit de expoziţie a dus la o campanie mediatică împotriva lui Horia Roman Patapievici şi Corinei Şuteu.

Pe de altă parte, în timpul în care a fost secretar de stat la Cultură, Corina Şuteu s-a ocupat de strategii culturale.