Cornel Oţelea supărat pe conducerea COSR: Noi, campioni mondiali şi medaliaţi olimpici, nu suntem acceptaţi în sală pentru a vorbi despre handbal

Fostul handbalist Cornel Oţelea, prezent, joi, alături de foştii campioni mondiali şi olimpici Cristian Gaţu, Valentin Samungi, Mihai Marinescu şi Radu Voina la Adunarea Generală de alegeri a Federaţiei Române de Handbal, a declarat că fostele glorii nu sunt lăsate să intre în sală, dar, în schimb intră conducerea COSR pentru a-l "lăuda" pe preşedintele în exerciţiu Alexandru Dedu.

"Noi, campioni mondiali şi medaliaţi olimpici, nu suntem acceptaţi în sală pentru a vorbi despre handbal, nu despre agricultură. În schimb intră în sală preşedintele şi secretarul general al COSR ... şi nu ştiu dacă au avut mandat pentru a intra. Însă au intrat pentru a vorbi despre actualul preşedinte şi ce a făcut pentru handbalul românesc şi de rezultate. Dar întreb şi eu, care rezultate? A, au fost nişte calificări... dar astea nu sunt performanţe, sunt doar nişte condiţii pentru a ajunge sus. Conducerea COSR a venit să îl felicite pe domnul Dedu, care dânsul este vicepreşedinte al COSR. A venit să-şi laude colegul pentru ce a făcut. De ce? Pentru că şi conducerea COSR a fost aplaudată de către federaţiile sportive pentru cele patru medalii câştigate la Tokyo. La fel patru au fost şi la Jocurile din Brazilia. Deci în anii aceştia nu s-a făcut nicio performanţă în sportul olimpic românesc. Şi atunci discutăm despre un grup care se sprijină unii pe alţii. Iar handbalul va ajunge în urna a patra şi atunci o să spunem că e o performanţă să joace în calificări cu Bosnia, cu Luxemburg sau Feroe", a spus Oţelea, aflat la o cafea la Hotel Marriott alături de foştii săi colegi."Noi am venit să bem o cafea şi să recunoaştem nişte feţe de la Adunarea Generală, foşti colegi sau handbalişti... dar n-am identificat pe nimeni. E ruşinos. Eu cred într-o schimbare, dar după cum se derulează lucrurile nu prea mai cred... Dacă foştii campioni mondiali nu sunt primiţi la Adunarea Generală şi nu ni s-a dat cuvântul... atunci ce căuta preşedintele COSR?", a declarat şi Cristian Gaţu.Radu Voina a afirmat că el şi colegii săi au fost umiliţi prin faptul că nu li s-a permis accesul în sala în care are loc Adunarea Generală de alegeri a FRH."Eu mă simt bine alături de colegii mei aici, nu avem intenţia de a intra în sală pentru a crea confuzie sau a face campanie pentru unul sau altul dintre candidaţi, cum a făcut domnul Mihai Covaliu, care nu ştiu cu ce drept a intrat aici. Noi am cerut oficial să intrăm, dar ni s-a răspuns cu umilinţă. Noi am fost umiliţi, dar noi am venit aici... însă e clar că la Adunarea Generală nu sunt oameni din handbal. Noi nu suntem oameni războinici, am făcut şi noi puţin handbal", a precizat Voina.Adunarea Generală de alegeri a Federaţiei Române de Handbal se desfăşoară în acest moment la Hotelul Marriott din Capitală. Pentru funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Handbal şi-au depus dosarele patru candidaţi: Alexandru Dedu, Constantin Din, Maximilian Gavrilă şi Bogdan Voina. În cadrul acesteia cei 225 de membri afiliaţi vor alege preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Consiliului de Administraţie.