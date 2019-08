Corneliu Papură despre cei care i-au cerut demisia: 'Nu înţeleg de ce această ostilitate'

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Corneliu Papură, a declarat duminică seară, după meciul cu Sepsi, scor 0-1, că formaţia olteană ar fi meritat măcar să înscrie, dar nu a avut şansă, potrivit news.ro.

“Echitabil ar fi fost să nu primim gol. Echipa adversă nu a avut niciun şut şi a înscris. Chiar nu am avut şansă în seara asta. Meritam cel puţin să înscriem. Pe ultimele 20 de minute din puncte de vedere fizic nu mai aveam nicio reacţie. Am jucat zece meciuri într-o lună şi asta se resimte. Indiferent cât îţi doreşti un mai ai aceeaşi reacţie. Vrei să revii şi nu mai ai forţă fizică, eşti în faţa porţii şi nu mai eşti lucid”, a spus Papură la Look Plus.

Referitor la faptul că fanii i-au cerut demisia la partida cu Sepsi, tehnicianul a afirmat că va analiza situaţia. “Nu înţeleg de ce această ostilitate pentru cineva care a jucat pentru Universitatea Craiova. Voi analiza şi sper să iau cea mai bună decizie”, a declarat el.

Formaţia Universitatea Craiova a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Sepsi Sfântu Gheorghe, în etapa a cincea a Ligii I.

Golul a fost marcat de Goran Karanovic, în minutul 81.