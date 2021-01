Corneliu Papură, după 0-0 cu Sepsi: E un rezultat echitabil

Antrenorul Corneliu Papură consideră echitabil rezultatul înregistrat de echipa lui, CS Universitatea Craiova, în meciul disputat, marţi, pe teren propriu, cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

"A fost o primă repriză în care terenul şi-a pus amprenta asupra spectacolului fotablistic. A fost un hazard continuu. În repiza a doua, pe un teren greu, am reuşit să avem două, trei situaţii de poartă. Per ansamblu, este un rezultat echitabil. Să sperăm că terenurile pe care vom juca nu vor afecta integritatea jucătorilor, pentru că vor fi îngheţate şi va fi complicat să joci. (n.r. - despre eliminarea lui Screciu) Nu pot să-mi dau seama, mai ales din poziţia în care eram. Probabil arbitrul a fost mai aproape. Deciziile arbitrului sunt ale lui", a declarat Papură, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

La rândul său, antrenorul secund al lui Sepsi, Robert Ilyeş, a declarat că a fost un meci urât din cauza vremii (a nins la Craiova).

"Din cauza condiţiilor de joc a ieşit un joc foarte urât, cu mingi înalte, mingi bubuite. Din păcate ne-am adaptat la starea terenului. Nu am fost obişnuiţi să intrăm direct la un meci oficial după o săptămână de pregătire. Trebuie să înţelegem şi jucătorii, astăzi au făcut un efort fantastic. Nu e uşor după două săptămâni de vacanţă să vii înapoi, Nici nu poţi să faci o pregătire cum trebuie pentru că rişti să accidentezi jucătorul. Am pregătit meciul de astăzi să nu pierdem, dacă se putea să şi câştigăm era ok. Toate meciurile vor fi grele, toată lumea se agaţă de primele locuri şi din acest motiv ies scântei. La meciul cu CFR se anunţă -14 grade, acum nu ştiu dacă liga se gândeşte la integritatea corporală a jucătorilor, dacă poţi juca fotbal la o asemenea temperatură (n.r. - despre eliminarea lui Fofana). Pe Fofana îl cunosc altfel, nu creează probleme, e un jucător de grup. Dar sunt momente tensionate, şi-a dorit şi el să câştige acest joc. Poate şi-a pierdut şi el capul. Trebuie să-l înţelegem", a spus Ilyeş.

CS Universitatea Craiova a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, marţi, pe teren propriu, cu Sepsi Sfântu Gheorghe, în etapa a XVI-a a Ligii I, prima a returului.

Screciu a fost eliminat, în minutul 81, după un fault dur asupra lui Aganovici. Fofana a părăsit şi el terenul, după ce a primit două cartonaşe galbene într-un minut, primul pentru un fault, al doilea pentru proteste.

În clasament, lider este FCSB, cu 34 de puncte, echipă urmată de CSU Craiova, cu 33 de puncte, de CFR Cluj, 31 de puncte, şi de Sepsi, cu 28 de puncte.