Corneliu Papură după înfrângerea cu AEK Atena: 'Regretul e că nu am marcat. Nu am reuşit să aducem mingea în faţa porţii'

Antrenorul Universității Craiova, Corneliu Papură, a declarat, în urma înfrângerii suferite de olteni, împotriva AEK Atena, cu scorul de 2-0, în turul 3 preliminar al Europa League, că regretă că formația condusă de el nu a marcat pe teren propriu, potrivit Mediafax.

Tehnicianul a vorbit, pentru DigiSport, despre partida dintre Craiova și AEK Atena: "Regretul e că nu am marcat. Nu am reuşit să aducem mingea în faţa porţii, ne-a lipsit ceva în faţa porţii, inspiraţia, soluţia ideală. Nu meritam să nu înscriem. Mergem să jucăm. Nu văd ce ne-ar împiedica să marcăm acolo. Cred că am reuşit să avem situaţii bune la începutul joculului. I-am pus în dificultate. Când ratează atacanţii, se întâmplă. La fotbal orice e posibil. Ei, când au avut situaţii, au profitat".

Dacă Universitatea Craiova ar ieși învingătoare din dubla manșă cu AEK Atena, oltenii ar putea să se întâlnească în play-off cu Sparta Praga sau Trabzonspor.