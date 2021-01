Corneliu Papură, întrebat dacă echipa CSU Craiova este în criză: Absolut deloc

Antrenorul CS Universitatea Craiova, Corneliu Papură, spune că echipa lui nu este în criză, în ciuda celor patru meciuri consecutive fără victorie, potrivit news.ro.

"Ne aşteaptă un meci împotriva unei echipe preocupate de fotbal, preocupate de posesie. Majoritatea jocurilor Viitorul - Universitatea Craiova au fost meciuri frumoase.

Sperăm să reuşim să câştigăm. (n.r. - dacă echipa olteană este în criză) Absolut deloc. Fiecare meci îl tratez să-l câştig. Trebuie să ne concentrăm pe meciul care urmează, indiferent de rezultatul care a fost. (n.r. - dacă îşi reproşează ceva după ultimele patru meciuri)

Cu siguranţă, după fiecare meci poţi să faci mai bine multe lucruri. (n.r. - despre un caz de coronavirus care ar fi apărut la FCSB după cantonamentul din Turcia, dacă ar trebui luate măsuri mai severe de siguranţă) Mă scuzaţi, eu sunt antrenorul Universităţii Craiova, ce legătură am eu cu ce se întâmplă la FCSB?

Nu am nicio idee despre acest lucru. (n.r. - despre faptul că ar fi avut un conflict cu Dan Nistor) Sunt lucruri pe care le aud pentru prima dată, nu ştiu despre ce conflict este vorba. Acelaşi conflict pe care l-am avut şi cu Mateiu, că am auzit că am avut un conflict şi cu Mateiu. Aflu lucruri noi despre mine.

Apropo de critici, sunt destul de obişnuit. Gândiţi-vă că am trecut două tururi în cupele europene, ceea ce nu am făcut niciodată, şi am fost criticat. Am pierdut calificarea la AEK Atena cu mari greşeli de arbitraj, am făcut puncte cu care ne-am bătut la campionat, tot am fost criticat.

Dacă făceam media de puncte a echipei din momentul respectiv puteam ieşi campioni. Şi am fost criticat. Am venit într-un meci chiar destul de dificil. Dacă nu câştigam acasă cu Mediaş, în momentul în care mai erau foarte puţine meciuri de disputat, riscam să pierdem play-off-ul.

Ne-am calificat în play-off şi ne-am bătut la campionat. Probabil am contribit şi eu cu ceva. Şi criticile au mers în continuare. Nu mă surprind în continuare criticile, mai ales când rezultatele nu sunt aşa cum le-am dori. Am semne de întrebare cu privire la imparţialitatea criticilor.

Nu cred că imparţialitatea celor care critică este reală. Cred că am contribuit şi eu, atât cât poate contribui un antrenor, la rezultatele echipei. Principalii care au făcut acest lucru, să ne calificăm, să avem media de două puncte, sunt jucătorii", a declarat Papură, într-o conferinţă de presă.

Meciul CS Universitatea Craiova - FC Viitorul va avea loc, sâmbătă, de la ora 21.00, în etapa a XVIII-a a Ligii I.