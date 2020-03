Coronavirus - Ceremonia Rock and Roll Hall of Fame 2020 a fost reprogramată pentru 7 noiembrie

Ceremonia Rock and Roll Hall of Fame 2020, care trebuia să aibă loc în luna mai, a fost reprogramată pentru 7 noiembrie, potrivit news.ro.

Ea va fi transmisă în direct de la Public Auditorium din Cleveland (Ohio) de HBO. Va fi pentru prima dată când evenimentul va fi transmis de reţeaua de televiziune.

„Suntem foarte dezamăgiţi să anunţăm amânarea ceremoniei Rock and Roll Hall of Fame de anul acesta”, a transmis Joel Peresman, preşedintele organizaţiei. „Principala noastră grijă este reprezentată de sănătatea şi siguranţa invitaţilor şi artiştilor noştri şi ne conformăm direcţiei impuse de autorităţile locale şi statale şi bunului simţ”.

Depeche Mode, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G. şi T.Rex sunt artiştii care vor fi incluşi anul acesta în Rock and Roll Hall of Fame.

Numărul cazurilor de infectare cu Covid-19 în Statele Unite a depăşit 43.500. Cel al deceselor este de 537. În statul Ohio au fost confirmate până în zece cazuri, iar guvernatorul Mike DeWine are în vedere emiterea unui ordin prin care să limiteze adunările.