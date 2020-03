Coronavirus: Vicepreşedintele american Mike Pence anunţă ca va fi testat sâmbătă

Vicepreşedintele SUA, Mike Pence, a anunţat că urmează să fie testat sâmbătă pentru noul coronavirus, după depistarea pozitivă a unuia dintre colaboratorii săi, cu care nici el, nici preşedintele Donald Trump nu au fost "în contact direct", potrivit AFP.

"Am reconstituit toate contactele şi deşi medicul Casei Albe a indicat că nu există vreun motiv să se creadă că am fost expus şi nu este nevoie să fie testat, ţinând seama atribuţiile unice pe care le am în calitate de vicepreşedinte şi şef al echipei Casei Albei în lupta împotriva epidemiei de coronavirus, eu şi soţia mea vom fi testaţi pentru coronavirus mai târziu, în cursul acestei după-amieze", a declarat Mike Pence sâmbătă în cursul unei conferinţe de presă cu privire la pandemie la Casa Albă.