Corpul de Control al lui Nelu Tătaru, la Spitalul Județean Sibiu. Raluca Turcan a făcut anunțul

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat miercuri, pentru AGERPRES, că Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Sibiu, condus de directorul Liliana Coldea, este verificat de Corpul de control al Ministerului Sănătăţii.

"Confirm că este Corpul de control la Spitalul Judeţean. Voi face alte comentarii după primirea datelor în urma anchetei", a explicat vicepremierul Raluca Turcan.

Raluca Turcan i-a cerut, vineri, demisia directorului SCJU Sibiu, medicul Liliana Coldea, însă aceasta nu a renunţat la funcţie.Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, luni, pentru AGERPRES, că "etapele procedurii de demitere" a Lilianei Coldea "durează mai mult decât o demisie".

Ludovic Orban curăță haina prezidențială: Klaus Iohannis a salvat România! Suntem mândri de președintele nostru



"Am cerut, săptămâna trecută, vineri, demisia managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă din Sibiu. Revin astăzi (luni n.r.) cu aceeaşi fermă solicitare. Am constatat cu toţii deficienţele manageriale de la Spitalului Judeţean, dar etapele procedurii de demitere durează evident mai mult decât o demisie. Cu actualul management al Lilianei Coldea, sistemul sanitar din Sibiu va avea mult de suferit. Spitalul Judeţean este, fără îndoială, cea mai importantă unitate sanitară într-un oraş şi într-un judeţ cu o rată mare a infectărilor. Este o demisie pe care Liliana Coldea nu mi-o datorează mie, ci sibienilor şi mai ales pacienţilor care au trecut prin Spitalul Judeţean. Este inacceptabil ca munca medicilor buni să fie compromisă, încrederea în spital zdruncinată, iar sănătatea şi viaţa pacienţilor puse în pericol din cauza deficienţelor de management", a precizat Raluca Turcan.



Alianţa USR PLUS Sibiu a cerut zilele trecute, conducere militară la SCJU.



Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu este principalul spital public care tratează sibienii adulţi cu COVID-19. Aici există şi cele mai multe locuri la ATI, 12, două staţii de oxigen, Secţie Clinică de Boli Infecţioase, principala Unitate de Primiri Urgenţe şi trei aparate de testare PCR, din care funcţionează, în prezent, două.



Judeţul Sibiu rămâne pe primul loc în România, cu cea mai mare rată de infectare, de 9 la mia de locuitori. În municipiul Sibiu, rata a crescut la 13,63 marţi, în a doua zi de carantină, informează Prefectura.