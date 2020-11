Cosmin Contra: Acesta este nivelul real al echipei. Am crezut într-un proiect care s-a transformat în fiasco, sper să se rezolve toate problemele

Tehnicianul Cosmin Contra a declarat, vineri seară, că Dinamo şi-a arătat adevărata valoare la partida cu FC Voluntari, scor 3-0, din Liga I. El a reafirmat că doreşte să plece de la echipă şi cel mai bine este să se ajungă la un acord amiabil în acest sens, anunță news.ro.

"Per ansamblu a fost un meci complet, o descătuşare a băieţilor, felicitări. Sper să fie de bun augur pentru meciurile viitoare. Am jucători buni, de caracter, a fost mai greu să ajung la ei, să-i conving să lase la o parte problemele, să facem o bucurie fanilor, au fost aseară la Săftica să-i încurajeze, le dedicăm victoria şi lor. Acesta este nivelul real al echipei. Nimeni nu poate pune la îndoială victoria noastră. Nu cred că jucătorii au câştigat pentru mine, ci pentru ei. Am venit cu inima deschisă, am crezut într-un proiect care s-a transformat în fiasco, sper să se rezolve toate problemele. Cel mai bine ca fiecare să-şi vadă de drumul lui. Vom vedea ce va fi, voi fi la antrenament luni. Ar trebui să se întâmple un miracol şi lucrurile să se întâmple la 180 de grade, ar trebui să vină cele 10 milioane promisă, să am siguranţă şi atunci mai putem vorbi", a declarat Contra la Digisport.

Echipa Dinamo a obţinut, vineri, a doua victorie în actualul sezon al Ligii I, după ce a învins, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia FC Voluntari, în etapa a XI-a.

Golurile au fost marcate de Anton '60 şi Borja '67, '87.