Cosmin Contra, declarații înaintea meciului cu Norvegia: 'Nu mă tem de nicio echipă sau de un anumit jucător'

Cosmin Contra a prefaţat meciul cu Norvegia de vineri, într-o conferinţa de presă susţinută joi la Oslo, selecţionerul României declarând că nu se teme de nimeni, dar în acelaşi timp a recunoscut meritele lui Lars Lagerbäck, pentru jocul pe care nordicii în prestează în prezent, anunță MEDIAFAX.

"În general, nu mă tem de nicio echipă sau de un anumit jucător. În fiecare echipă, sunt jucători care te pot pune în dificultate. În echipa Norvegiei, sunt jucători dezechilibranţi, precum Odegaard, King, Elyounoussi, Johnsen... Dar forţa Norvegiei stă în echipă. E o formaţie cu jucători tineri, care joacă foarte bine pe contraatac. Jocul Norvegiei s-a schimbat în bine de când a venit Lars Lagerbäck şi a adus un plus de experienţă, un plus în jocul echipei. Au câştigat şi grupa din Liga Naţiunilor. Norvegia şi Suedia au în general cam acelaşi stil de joc, sunt echipe trase la indigo, dar în echipa Norvegiei sunt jucători cu o viteză în plus pe faza la atac, mai ales extremele, plus King (n.r. Joshua King, de la Bournemuouth). Sper ca greşelile făcute în prima repriză a meciului cu Suedia să nu se mai repete. Ca nivel de atitudine şi implicare, nu am ce să le reproşez jucătorilor de când am venit aici", a declarat Cosmin Contra, într-o conferinţă de presă ținută la Oslo.

Antrenorul naționalei a vorbit şi despre Ianis Hagi şi a recunoscut că primul 11 e aproape definitivat.

"Mai avem un antrenament. Toată lumea s-a pregătit foarte bine, toţi îşi doresc să joace. Vom vedea cine va fi titular. Întotdeauna, dacă am dubii cu două, trei posturi, mă decid după ultimul antrenament. De la Ianis aştept să facă ce a făcut şi până acum. E un jucător cu o dorinţă mare de a reuşi la echipa naţională. El ne poate ajuta inclusiv din a doua repriză, nu neapărat de la început. Dar sper ca el să marcheze şi primul gol la naţională cât mai curând. Nu trebuie să-l obsedeze acest lucru. Cred că am demonstrat până acum că întotdeauna am jucat meciurile la victorie şi aşa va fi şi acum. Uneori se întâmplă însă ca planul tactic să fie dat peste cap în timpul meciurilor, cum a fost cu Serbia, când am rămas în inferioritate numerică. În timpul unui meci se poate întâmpla orice", a spus selecţionerul.

Norvegia - România este un meci din runda a treia a preliminariilor pentru EURO 2020. În primle două, naţionala lui Cosmin Contra a pierdut în Suedia, scor 1-2, şi a câştigat contra Insulelor Feroe, 4-1. Lider în grupa F este Spania, cu şase puncte, urmată fiind de Suedia, cu patru.

Norvegia - România se joacă vineri, de la ora 21:45. La trei zile după meciul de la Oslo, tricolorii vor înfrunta Malta, în deplasare, de la aceeaşi oră.