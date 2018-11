Cosmin Contra, despre posibilitatea ca Gică Hagi să-i ia postul de selecționer: 'Antrenorii sunt cu valiza făcută cu riscul de a fi demişi'

Cosmin Contra (42 de ani) a oferit, duminică seară, prima reacţie după ce a fost înaintată vehiculată varianta Gică Hagi pe banca echipei naţionale, informează Mediafax.

Prezent în studioul Telekom Sport pentru a comenta pe marginea celor întâmplate la Marele Derby, selecţionerul a dezvăluit că a fost sunat de oameni din FRF pentru a fi liniştit şi asigurat că postul nu-i e în pericol: "Mirel? Credeam că Mirel (n. red - Mirel Rădoi, prezent lângă Contra)...Fără comentarii! Eram în Spania, am primit câteva telefoane a doua zi din partea celor din FRF care m-au liniştit puţin. În viaţă, antrenorii sunt cu valiza făcută, au riscul de a fi demişi sau de a pleca în orice moment. Sincer, cred că munca mea la naţională, până în momentul de faţă, e foarte bună", a declarat Contra, la Telekom Sport.

Apoi, fostul fundaş dreapta a avut un discurs diplomat: "Dacă se hotărăşte că e nevoie de o schimbare şi poate veni un antrenor mai bun, eu nu am nicio problemă, credeţi-mă! Dar sunt foarte liniştit cu munca pe care o depun, am o relaţie bună cu Mirel Rădoi şi cred că facem o treabă bună pentru fotbalul românesc. Sper să terminăm cu două victorii un an 2018 excepţional pentru echipa naţională şi să ne pregătim pentru preliminariile de anul viitor, care vor fi mult mai grele".