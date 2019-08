Cosmin Contra, despre un jucător de națională: 'Cristi Manea se antrenează prin parcuri. E într-o situație care nu depinde de el'

Cosmin Contra, selecţionerul naţionalei României de fotbal, a vorbit despre situaţia lui Cristian Manea (22 de ani), fundaşul care a avut evoluţii apreciate la Campionatul European U21 din această vară şi care are deja 10 selecţii la prima reprezentativă, anunță MEDIAFAX.

Contra a dezvăluit că Manea a ajuns să se antreneze prin parcuri, acesta neavând posibilitatea de a evolua pentru echipa la care este legitimat, Apollon Limassol, din Cipru. Selecţionerul spune că fundaşul aparţine de un fond de investiţii, iar fotbalistul nu a avut oferte concrete în această vară.

Citește și: Cutremur pe scena politică. PSD, în Opoziție?

"Manea se antrenează prin parcuri, nu a avut nicio ofertă. Aparţine de un fond de investiţii. L-am sunat, e într-o situaţie în care nu mai depinde de el. I se va termina contractul cu acel fond de investiţii care a plătit nişte bani pentru el. Ce i-au găsit până acum au fost nişte împrumuturi. El mai are un an cu Apollon, dar n-o să-l lase împrumut pentru că devine jucător liber în iarnă. Cei de acolo vor să-i prelungească încă doi ani contractul. Acum nu ştiu cum se va rezolva", a spus Contra, miercuri, la DigiSport.

Ulterior, selecţionerul a mai spus că există totuşi posibilitatea ca tânărul fundaş dreapta să-şi găsească o echipă de club până la finalul lunii august.

Citește și: romania/" target="_blank">Radu Banciu reacționează după întâlnirea lui Klaus Iohannis cu Trump! ‘Viitorul nu sună bine pentru România’

"Era un pic dezamăgit după Campionatul European făcut pentru că nu s-a găsit o soluţie pentru el. Am înţeles că a vorbit cu un preparator fizic şi are un program de antrenament. Nu ştiu de ce nu-l foloseşte Apollon. Am înţeles că are nişte oferte din străinătate şi sper să se rezolve săptămâna asta. Are din Italia, Belgia ceva", a mai spus Contra.

Cristi Manea a fost transferat de FC Viitorul la Apollon Limassol în 2014, însă nu a evoluat niciodată pentru formaţia cipriotă. A fost împrumutat un sezon înapoi la formaţia constănţeană, două la Mouscron şi alte două la CFR Cluj.

La finalul sezonului precedent, împrumutul lui Manea la CFR Cluj a expirat. Alături de ardeleni, acesta a fost un titular obişnuit, fiind folosit în 79 de partide. Aici, Manea a câştigat de două ori titlul în Liga 1.

Citește și: A ieșit la suprafață! Fosta firmă a lui Dan Barna, bani grei pentru susținătorii #Rezist și USR

Cristi Manea a fost om de bază pentru România U21 la Campionatul European din Italia şi San Marino, unde tricolorii au ajuns până în semifinale. De asemenea, fundaşul este cel mai tânăr debutant din istoria naţionalei României de seniori, fiind folosit de Victor Piţurcă într-un meci amical cu Albania, scor 0-1, disputat pe 31 mai 2014, când acesta avea doar 16 ani şi 9 luni.