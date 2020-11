Cosmin Contra: 'E ultimul meu meci pe banca lui Dinamo. Nu mai am ce discuta cu Pablo Cortacero'

Tehnicianul dinamovist Cosmin Contra a declarat, sâmbătă seară, că meciul cu FC Viitorul, contând pentru 16-imile Cupei României, este pentru el ultimul pe banca echipei Dinamo.

”E ultimul meu meci pe banca lui Dinamo. Am zis că se va ajunge la acest punct, dar mai bine să vorbim despre meci. Am văzut că a zis Pablo Cortacero că mă va da afară că nu am fost loial. Poate ar trebui să se uite în dicţionar să vadă ce înseamnă loialitate, poate se va uita în oglindă să vadă ce înseamnă loialitatea. Eu nu mai am ce discuta cu această persoană. Eu am încercat să-mi fac treaba cât mai bine”, a spus Contra, potrivit news.ro.

Partida Dinamo – FC Viitorul este programată la ora 20.45.