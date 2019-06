Cosmin Contra îşi analizează jucătorii după egalul scos în prelungiri în Norvegia: 'Ianis a intrat bine, mă aştept la mult mai mult de la Gicu Grozav'

Cosmin Contra a analizat, la cald, prestaţia tricolorilor în partida Norvegia - România 2-2, la Oslo. "Guriţă" a catalogat drept un egal norocos rezultatul obţinut şi a dat vina pe jucători pentru greşelile copilăreşti de la cele două goluri încasate. Selecţionerul României a anunţat că Ianis Hagi (20 de ani) va fi titular în meciul cu Malta, de luni.

"Un egal norocos, la felul cum am jucat până la 2-0... Continuăm să facem greşeli care la nivelul ăsta te costă puncte, te costă o calificare. Dacă nu înţelegem, dacă nu punem în aplicare ceea ce facem la antrenamente, vom avea mult de suferit. Felicit jucătorii, am ştiut că Norvegia e o echipă bună, cu jucători dezechilibranţi. Ne-au pus mari probleme pe contraatact. N-am ştiut să citim jocul lor.



Sunt goluri care puteau fi evitate, dar cum am zis. După 2-0 am schimbat un pic tactica, Ianis a intrat foarte bine, Maxim a intrat foarte bine, Ţucudean la fel, au schimbat un pic jocul nostru. Chiar dacă este un egal norocos, este un egal care ne poate califica. Sunt şanse, important e să ne refacem şi luni, în Malta, să câştigăm. Depindem de noi.



Avem multe de învăţat şi trebuie să învătăm din greşeli. Sunt bucuros pentru acest punct, sunt foarte atent la meciul din seara asta şi voi încerca să iau anumite decizii pentru meciul de luni", a spus Contra, la flash-interviul de după meci, la Pro TV, potrivit prosport.ro.



Contra a remarcat slăbiciunea de care România a dat dovadă în flancul stâng, unde Toşca şi Grozav nu s-au ridicat la nivelul aşteptat, apoi a anunţat că vor fi schimbări pentru partida din Malta, iar una dintre ele va fi titularizarea lui Ianis Hagi. "Toşca a crescut în joc, a suferit pentru că n-au vorbit între ei. N-am avut aceeaşi agresivitate ca în flancul drept. Odegaard este un jucător care poate dezechilibra. Am suferit pe acea parte, am încercat să fac anumite corecturi, schimbări.



Cred că toată lumea e motivată, e clar că sunt antrenor, trebuie să iau decizi, să analizez acest joc. Cei care au intrat, cu ei am avut mai multă prezenţă în atac, am marcat cele două goluri. Ianis va fi sută la sută titular în Malta. Dacă nu-l tratăm serios, se poate complica meciul, trebuie să fim serioşi. Trebuie să fim foarte concentraţi.

Mă aştept la mult mai mult de la Gicu Grozav. Eu ştiu ce poate, îmi place foarte mult, are nişte calităţi pe care nu şi le-a pus în valoare în seara asta, dar încerc pe viitor să fiu mai inspirat", a conchis Contra.



România a terminat 2-2 partida de la Oslo, cu Norvegia, după golurile marcate de Elyounoussi (56) şi Odegaard (70), respectiv Keşeru (76, 90+2). Naţionala va juca luni contra Maltei, de la ora 21:45, al patrulea meci din grupa F de calificare la Euro 2020.