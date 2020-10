Cosmin Contra: Nu sunt mulţumit de jocul echipei, poate este cel mai slab meci de la partida cu Chindia. Dinamo nu e dorită în play-off

Antrenorul FC Dinamo, Cosmin Contra, a recunoscut că echipa sa nu a jucat bine în derbiul cu CS Universitatea Craiova, dar consideră că penaltiul în urma căruia oltenii s-au impus cu 1-0 a fost uşor acordat, relateaza news.ro

"Nu sunt mulţumit de jocul echipei, poate este cel mai slab meci de la partida cu Chindia. Nu am avut prospeţime, nu am avut viteză de joc, penaltiul împotriva noastră ne-a făcut să avem plumb în picioare, nu am avut limpezime, idei. Mă aşteptam mai mult de la jucătorii tehnici. Am întâlnit liderul, o echipă foarte bună, o echipă închegată, cu un antrenor cu experienţă, dar mă aşteptam la mai mult de la jucătorii mei. Alex Garcia a venit de zece zile, nu putem să-i cerem să câştige, este un joc de echipă, e un joc colectiv. Dacă nu vom câştiga foarte repede se vor complica lucrurile. Situaţia este foarte îngrijorătoare. Sunt preocupat de situaţia în care suntem. Nu mă aşteptam, mă aştepştam să avem mai multe puncte, dar din păcate trebuie să revin la deciziile de arbitraj. Şapte etape, şapte greşeli de arbitraj împotriva lui Dinamo. Nu ştiu din ce cauză CCA, prin şefii pe care îi are, nu analizează foarte bine acaestă situaţie. Eu nu zic că nu a fost penalti, eu nu zic că nu a fost penalti la meciul cu UTA, poate astăzi nu a fost penalti. Astăzi a fost un penalti foarte uşor acordat, se întâmplă în careu poate zece (n.r. - situaţii similare). Poate şi noi am căzut în careu, ei au căzut în careu şi le-a dat penalti. Sunt preocupat, pentru că, indiferent dacă azi am făcut un meci slab, şi recuonsc că nu am avut prospeţimea de la celelalte jocuri, am întâlnit şi un adversar foarte bun, maniera de arbitraj împotriva lui Dinamo mă face să fiu foarte îngrijorat. Sper să fie doar greşeli omeneşti, dar la fiecare meci al lui Dinamo nu mai ştiu ce să mai cred. Sunt foarte dezamăgit, pentru că de şase etape, de când sunt eu, trei etape consecutive cu penalti împotriva lui Dinamo... Nu ştiu dacă e dorită Dinamo să fie în play-off, probabil nu este dorită Dinamo să fie în play-off, chiar dacă s-a început un proiect nou. Trebuie să fim puternici de acum şi să încercăm să fim mai atenţi şi să încercăm să jucăm şi împotriva deciziilor de arbitraj", a declarat Contra, la microfonul televiziunilor care transmist Liga I.

FC Dinamo a fost învinsă, duminică, pe Arena Naţională, cu scorul de 1-0 (1-0), de CS Universitatea Craiova, în etapa a VII-a a Ligii I. A marcat: Cicâldău '28 (p).

Dinamo rămâne pe antepenultimul loc, 14, după acest meci, cu cinci puncte.

Lider este CS Universitatea Craiova, cu 21 puncte, urmată de CFR Cluj, cu 15 puncte, şi de FCSB, cu 12 puncte (6 meciuri).