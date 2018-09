Cosmin Contra, selecționer România: Ultimele 20 minute m-au nemulţumit, nu am avut liniștea necesară

Cosmin Contra a dat vina, la finalul remizei România-Muntenegru 0-0, pe accidentările din echipa noastră, care i-au dat planurile peste cap. De asemenea, selecţionerul a susţinut că tricolorii merg la Belgrad pentru a obţine un rezultat bun.

"Eu nu pot să nu fiu mulţumit. Poate ultimele 20 minute m-au nemulţumit şi nu am avut liniştea necesară. La fazele fixe au pus probleme. Am prevăzut un joc în care ei se apară în jumătatea proprie. Am reuşit puţine acţiuni în prima repriză, cu şuturi, dar care nu au prins spaţiul porţii.

În a doua repriză am accelerat, au mai fost câteva ocazii. Dar nu am prins cadrul porţii şi ei au încercat să ţină de rezultat şi au reuşit. Noi nu am fost capabili. Am avut un moment în care ne-am precipitat de o manieră... E greu dacă nu ai prospeţime, limpezime, e greu să desfaci o aşa apărare. Băieţii au dat totul şi mergem la Belgrad să facem un rezultat bun", a declarat selecţionerul la ProX.

Din păcate, Vlad Chiricheş şi Mihai Pintilii, fotbalişti care au ieşit accidentaţi, sunt incerţi pentru moment pentru partida cu Serbia, de luni, 10 septembrie, de la ora 21:45: "E clar că niciun meci nu seamănă cu altul. Am mutat defensiv forţat. Vom vedea mâine (n.red. - 8 septembrie) ce se întâmplă cu ei. Dar la Chiricheş pare mai grav decât la Pintilii. La Chiricheş a fost o accidentare care mi-a dat planurile peste cap. Trebuie să ne pregătim pentru meciul de la Belgrad. Ne ducem să încercăm să jucăm la fel, poate cu o altă partitură tactică. Am încredere în băieţi că vom face un rezultat bun.

Am dominat acest meci, băieţii au făcut un efort extraordinar, dar e clar că ne-a lipsit limpezimea. Iar pe faza de atac ne-a lipsit inspiraţia, dar şi eu au fost agresivi, sunt masivi, s-au pus pe două linii şi au rupt jocul. Mereu când am avut ritm, rupeau jocul. E clar că ei au jucat la egal, au reuşit lucrul ăsta. Noi trebuie să ne recuperăm acum", a adăugat Contra.