Cosmin Ghiţă, director Nuclearelectrica: România are nevoie de noi capacităţi nucleare, de energie curată, stabilă şi la preţuri accesibile

Reactoarele de mari dimensiuni, dar şi cele modulare mici au un rol valoros de jucat, iar România are nevoie de noi capacităţi nucleare, de energie curată, stabilă şi la preţuri accesibile, ca soluţie pentru realizarea securităţii energetice şi protecţia consumatorilor, a declarat directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă.

Conform unui comunicat al Nuclearelectrica, în cadrul programului de dezvoltare a proiectelor nucleare civile, compania a organizat în parteneriat cu ROMATOM, alături de Candu Energy Inc, membră a Grupului SNC-Lavalin, NuScale Power, Fluor şi Sargent & Lundy, în perioada 19-21 octombrie 2022, evenimentul " Proiectele de energie nucleară din România - Zilele Furnizorilor ", cu scopul de a reuni o parte importantă a industriei naţionale de vârf a companiilor producătoare de echipamente şi furnizoare de servicii, care pot juca un rol esenţial în dezvoltarea proiectelor nucleare strategice ale României, potrivit Agerpres.

"Avem un angajament ferm de a dezvolta atât reactoare de mari dimensiuni, cât şi reactoare modulare mici. Credem că ambele au un rol valoros de jucat. Reactoarele la scară mare pot asigura o energie electrică în banda curată şi la preţuri accesibile iar, in plus, SMR-urile pot asigura flexibilitatea reţelei, precum şi aplicaţii non-electrice, cum ar fi căldura şi hidrogenul. Ambele sunt necesare pentru a asigura securitatea aprovizionării şi decarbonizarea, iar România are nevoie de noi capacităţi nucleare, are nevoie de energie curată, stabilă şi la preţuri accesibile, ca soluţie pentru realizarea securităţii energetice şi protecţia consumatorilor. De asemenea, ne angajăm să valorificăm expertiza de peste 26 de ani a companiei noastre în operarea nucleară la cele mai înalte standarde de siguranţă şi expertiza de peste 50 de ani a industriei nucleare româneşti şi să devenim un lider regional în operare, un centru de producţie şi asamblare de componente şi un centru de pregătire a viitoarei generaţii de ingineri nucleari. În acest sens, ne angajăm să construim parteneriate puternice şi de încredere cu furnizorii locali şi să implicăm industria românească în astfel de proiecte complexe", a spus Cosmin Ghiţă, la eveniment.

Teodor Chirică, preşedinte emerit ROMATOM, a afirmat că recenta includere a energiei nucleare în Taxonomia pentru Finanţare Durabilă reprezintă un semnal pozitiv pentru dezvoltarea în continuare a proiectelor nucleare naţionale şi o recunoaştere clară a rolului acestei tehnologii în cadrul eforturilor europene de decarbonizare şi de reducere a dependenţei de importurile de energie.

John Hopkins, preşedinte şi director executiv al NuScale Power, şi-a exprimat încrederea în potenţialul furnizorilor din industria nucleară din România de a participa la un proiect atât de important pentru România şi a subliniat că pentru NuScale construirea unui lanţ de aprovizionare robust pentru tehnologia nucleară avansată de mâine a fost o prioritate încă din prima zi.

La rândul său, Bill Fox, vicepreşedinte executiv, Nuclear Canada SNC Lavalin, a semnalat că reactoarele nucleare CANDU de la Cernavodă au oferit României o mare fiabilitate şi securitate energetică, generând 20% din energia electrică a ţării, şi au contribuit la un aer mai curat prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu peste 10 milioane de tone de CO2 pe an.

"Toate acestea în timp ce produc energie la cel mai mic cost dintre toate sursele de energie. În calitate de administrator şi producător de echipamente originale ale tehnologiei CANDU, SNC-Lavalin este prezentă în România din 1992, când a fost dezvoltat primul reactor de la Cernavodă. Aşteptăm cu nerăbdare să ne asociem cu furnizorii SNN şi ROMATOM pentru finalizarea construcţiilor noi ale Unităţilor 3 şi 4 de la Centrala Nucleară Cernavodă", a spus Bill Fox.

Pe baza studiului ROMATOM privind capacitatea industriei nucleare româneşti de a participa la dezvoltarea programului nuclear românesc, se estimează că potenţialul de participare a industriei nucleare româneşti, cu referire la bunurile şi serviciile identificate în acest studiu, poate fi evaluat la aproximativ 1-1,6 miliarde de euro, ceea ce ar reprezenta între 25% şi 40% din valoarea totală a contractului de inginerie, procurare, construcţie şi punere în funcţiune, reprezentând astfel o contribuţie semnificativă cu impact major asupra economiei naţionale şi reindustrializării acesteia. Studiul estimează, de asemenea, că industria locală poate asigura maximum 19.000 de locuri de muncă angajate în dezvoltarea programului nuclear românesc (11.000 de locuri de muncă existente plus 8.000 de locuri de muncă ce pot fi create în cazul în care se primesc comenzi).

De asemenea, potrivit raportului Agenţiei Internaţionale pentru Energie, realizat, în colaborare cu Agenţia pentru Energie Nucleară, în 2020, în ceea ce priveşte costurile energiei electrice, retehnologizarea unităţilor nucleare are cel mai mic cost al energiei electrice dintre toate sursele de energie - în medie 32 dolari/MWh (faţă de 50 dolari/MWh pentru energia eoliană, 56 dolari/MWh pentru panourile solare, 91 dolari/MWh pentru centralele pe bază de cărbune). Costul energiei generate de noile capacităţi nucleare, de o nouă dimensiune, este de 69 dolari/MWh, potrivit aceluiaşi raport.

Peste 100 de companii de potenţiali furnizori de bunuri şi servicii şi potenţiali parteneri implicaţi în industrie au participat la acest eveniment pentru a discuta oportunităţile de a crea parteneriate viitoare pentru a finaliza cu succes două proiecte strategice pentru Nuclearelectrica şi pentru România: finalizarea Unităţilor 3 şi 4 CANDU (New Build) ale Centralei Nucleare de la Cernavodă şi Proiectul Reactoarelor Modulare Mici. În cadrul evenimentului, organizatorii au oferit participanţilor detalii despre domeniul de activitate, serviciile şi calendarul de proiect pentru aceste proiecte energetice semnificative şi au purtat discuţii preliminare privind oportunităţile de parteneriat.

Nuclearelectrica SA este compania naţională românească producătoare de energie electrică, termică şi combustibil nuclear care funcţionează sub autoritatea Ministerului Energiei, statul român deţinând 82,49% din acţiuni, iar ceilalţi acţionari 17,50%, după listarea companiei la bursă în 2013.

Sucursala CNE Cernavodă operează două unităţi nucleare CANDU, care sunt printre cele mai performante unităţi dintre cele peste 400 de centrale nucleare din lume, o fabrică de combustibil nuclear şi se află în curs de realizare a unui ciclu integrat de combustibil prin achiziţia unei linii de procesare a concentratului de uraniu, în vederea susţinerii proiectelor de investiţii pe termen lung ale companiei.

Nuclearelectrica are un rol major la nivel naţional, contribuind cu peste 18% din energia nucleară la producţia totală de energie şi cu 33% la producţia totală de energie fără CO2 din România.

ROMATON a fost înfiinţată la 10 ianuarie 2001, având astăzi peste 50 de membri, furnizori de servicii, lucrări de construcţii-montaj, echipamente şi componente pentru industria nucleară din România. Scopul Asociaţiei este de a promova utilizarea paşnică a energiei nucleare în România şi de a susţine programul nuclear naţional, precum şi de a coordona toate activităţile întreprinse prin apartenenţa şi participarea Asociaţiei la NuclearEurope - Forumul Atomic European.