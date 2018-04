Costel Enache încă speră, după umilința de pe 'Ion Oblemeco': 'Pare ireală o revenire după acest scor. S-au văzut minuni în fotbal'

Tehnicianul echipei FC Botoşani, Costel Enache, a declarat joi seară, după meciul cu CSU Craiova, pierdut cu scorul de 1-5, că acest rezultat este dureros şi o revenire pare ireală, însă în fotbal s-au văzut minuni.

"Am venit cu gânduri mari, am vrut să ne facem un retur plin de speranţe. Nu e chiar uşor să digeri o înfrângere la scor. Am gestionat greşit anumite situaţii de joc. Nu am foarte multe de reproşat din punct de vedere al atitudinii, al dorinţei. Din păcate au fost lucruri care nu au ieşit astăzi. Pare ireală o revenire după acest scor. S-au văzut minuni în fotbal. Să treacă timpul şi vedem ce o să gândim pentru meciul retur. Din start prima şansă era a Craiovei. Acum au făcut-o mai clară. Chiar dacă rezultatul este unul dureros, să nu uităm că am ajuns până aici. Lucrurile trebuie îmbunătăţite", a spus Enache la Digi Sport, conform News.ro.

Formaţia CSU Craiova a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 5-1, echipa FC Botoşani, într-un meci din prima manşă a semifinalelor Cupei României, la care Alexandru Băluţă a marcat de trei ori.

Au înscris Băluţă ’12, ’30, ‘82, Gustavo ‘45+4 (dintr-un penalti acordat pentru un fault al lui Miron asupra sa) şi Mitriţă ‘65 pentru gazde, respectiv Acsinte ‘35 pentru oaspeţi.

Returul va avea loc luna viitoare.