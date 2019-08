Costel Enache nu va merge la FCSB potrivit lui Iuliu Mureșan

Preşedintele FC Hermannstadt, Iuliu Mureşan, a declarat, sâmbătă, la Digisport, că antrenorul Costel Enache, dorit la FCSB, i-a transmis că nu va merge la echipa lui Gigi Becali.

"A refuzat, în prima fază, acum o săptămână. Mi-a spus, însă, că discuţiile au continuat, a fost sunat ieri după meci, s-au făcut propuneri ca să meargă la FCSB. E un antrenor bun. Îl înţeleg, vrea să meargă mai sus, vrea să antreze, vine play-off-ul Europa League, ar fi ceva important pentru el, dar mai sunt şi alte probleme. I-am spus clar, din prima, am vorbit chiar pe teren, că nu vreau să-i dau drumul, vreau să continuăm treaba, împreună. A zis că nu ştie, că nu ar vrea să meargă de fapt, are o frică să meargă, nu este întâmplător că mai mulţi au refuzat. Oare de ce au refuzat? Nu e problema mea. Nu e fair-play ca un alt club să contacteze antrenorul unei alte echipe aflate sub contract, cum e şi la jucători. Am tot fost în contact cu Costel Enache. Ultimul telefon l-a dat azi-dimineaţă, înainte de 8, şi a zis să stăm liniştiţi, că nu merge la FCSB. Probabil a luat o decizie, e un om serios", a declarat preşedintele FC Hermannstadt, Iuliu Mureşan, la Digi Sport Matinal.

Mureşan s-a declarat nemulţumit de faptul că FCSB l-a contactat direct pe Costel Enache, în loc să discute mai întâi cu oficialii clubului.

"Nu poţi să mergi aşa, pur şi simplu. E o clauză normală, amiabilă. Dacă pleacă unilateral sunt probleme. Nu ne-a căutat clubul întâi, l-au contactat din prima pe el. Merităm să fim respecaţi, chiar dacă suntem un club mai mic, suntem corecţi", a mai spus Iuliu Mureşan.