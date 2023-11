Costel Fotea: Am inaugurat noua clădire de Pediatrie a Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, anunţă, joi, că a fost inaugurată noua clădire a Secţiei Pediatrie de la Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor. Noua clădire este de cinci ori mai mare faţă de vechea secţie, are saloane cu baie proprie, rezerve pentru mamă şi copil, dar şi saloane cu paturi pentru părinţi. De asemenea, fiecare pat are şi un sistem de alarmare şi avertizare a personalului medical.

”Am inaugurat noua clădire de Pediatrie a Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor. Este o mare bucurie pentru mine că am finalizat această investiţie pentru sănătatea copiilor şi pentru întreaga comunitate din Târgu Bujor. An de an, peste 2.000 de copii din Târgu Bujor şi zonele limitrofe au nevoie de îngrijire medicală la acest spital. De aceea, am decis să construim o clădire nouă, cu saloane mari, fiecare salon având toaletă proprie şi rampe de oxigen, cu spaţii moderne pentru medici, asistente şi pentru tratament, astfel încât cei mici să fie îngrijiţi acasă, la Târgu Bujor”, a scris, joi seară, pe Facebook, preşedintele CJ Galaţi, conform news.ro.

Potrivit acestuia, noua Pediatrie este de cinci ori mai mare faţă de vechea secţie, iar saloanele sunt pline de culoare, fiind special amenajate pentru cei mici.

”De asemenea, acum sunt şi saloane cu paturi pentru părinţi sau rezerve mamă–copil, precum şi spaţiu de joacă şi cameră de studiu. Mai mult, fiecare pat are şi un sistem de alarmare şi avertizare a personalului medical. În plus, clădirea a fost dotată cu mobilier şi echipamente medicale noi (ecograf, electrocardiograf, autoclavă pentru sterilizare, aparat de purificat aerul, defibrilator, monitor funcţii vitale)”, a mai transmis preşedintele CJ Galaţi,

Potrivit lui Fotea, clădirea este una "verde", cu pompe de căldură, panouri solare şi panouri fotovoltaice, fiind dotată cu internet wireless şi sistem de detecţie şi alarmare în caz de incendiu sau depăşire a concentraţiei normale de oxigen.

”Nu e singura investiţie cu fonduri europene de la Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor, având în derulare în acest moment lucrări de extindere a Ambulatoriului de Specialitate şi de eficientizare energetică a corpului principal al spitalului. În total, investiţii de peste 30 de milioane de lei”, a mai transmis oficialul.