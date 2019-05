Costel Gâlcă şi-a anunţat disponibilitatea de a-l înlocui pe Ciobotariu pe banca tehnică a FC Botoşani

Costel Gâlcă (47 de ani) a anunţat că va rămâne la Vejle şi sezonul următor, dar o ofertă din Liga 1 Betano, de la FC Botoşani, l-ar putea face să se răzgândească, potrivit mediafax.

Valeriu Iftime, patronul FC Botoşani, a declarat că fostul antrenor al FCSB-ului ar putea fi o variantă pentru preluarea băncii tehnice. ”Nu sunt singurul care l-ar vrea pe Costel Gâlcă la echipa lui. Ar putea să fie el, dar deocamdată lucrurile nu sunt lămurite. Pentru mine e un om extraordinar, dar nu pot să spun nimic acum. El este mereu pe lista mea, dacă vrea să vină acum, îl aştept”.

Omul de afaceri nu l-a contactat deocamdată pe Gâlcă, dar o va face dacă Liviu Ciobotariu va pleca să antreneze naţionala Libanului. Federaţia de acolo îl aşteaptă la negocieri, iar dacă decide să dea curs ofertei, este liber să o facă. ”Liviu Ciobotariu are o oferă de la naţionala Libanului, dar deocamdată nu s-a înţeles cu oamenii de acolo. Va merge să negocieze, iar dacă acceptă îmi caut antrenor. Eu îl las să plece, da. Aşa am convenit cu el, să îl la să plece dacă are o ofertă bună. Rămânem într-o relaţie foarte apropiată, chiar dacă va pleca. Va fi un consilier pentru mine şi dacă nu se califică la turnee finale cu Liban, îl aştept înapoi. Eu mă rog să nu îl ia, dar vedem”, a completat Valeriu Iftime, care are şi un alt nume pe lista înlocuitorului, pe Marius Croitoru.

”Am şi o soluţie din club, să continui cu Marius Croitoru. Deocamdată sunt cu Liviu. Rămâne să mă gândesc după ce semnează el, dacă semnează. În contractul lui Liviu e o sumă de reziliere, dar nu o să îi iau banii, îl las liber dacă acceptă oferta Libanului”.

Ciobotariu mai are contract cu Botoşani până în vara lui 2020

Miercuri, Costel Gâlcă a anunţat că va rămâne la Vejle, în liga secundă din Danemarca. A venit în timpul sezonului, nu a reuşit să ţină formaţia în primul eşalon, dar a promis că rămâne să o promoveze. "Am avut parte de o provocare interesantă la Vejle Boldklub şi nu vreau să fug de responsabilităţi. Chiar dacă este o dezamăgire faptul că am retrogradat, există mult potenţial la echipă şi am încredere că ne vom întoarce foarte reprede în prima ligă. Am avut un sprijin extraordinar de puternic aici, începând de la suporteri şi încheind cu oamenii din administraţie". Râmâne de văzut ce va face fostul antrenor al FCSB-ului, dacă va prefera să antreze în eşalonul second din Danemarca sau dacă va accepta eventuala ofertă a Botoşaniului.