Costel Pantilimon a semnat cu Denizlispor: 'A fost o decizie uşoară'

Clubul Denizlispor a anunţat, vineri, că a obţinut serviciile portarului Costel Pantilimon, anunță news.ro.

“Prima impresie a fost extraordinară. Îmi place să lucrez cu astfel de oameni, au fost foarte amabili de la început, sunt profesionişti, aşa că pentru mine a fost o decizie uşoară. Am venit aici ca să joc fotbal, ca să ajut echipa să îşi atingă obiectivele. Este o plăcere reală să fiu aici. Am vorbit cu mulţi, sunt mulţi români în Turcia. Am vorbit cu Săpunaru, a spus lucruri frumoase despre club. Sunt bubcuros şi abia aştept să încep aici”, a declarat Pantilimon la prezentarea oficială.

Potrivit presei, Pantilimon a semnat un contract pe un an, cu opţiune pentru încă un an.

Pantilimon a venit la Denizlispor de la Nottingham Forest, club la care era legitimat din iulie 2018. În a doua parte a sezonului 2019/2020, portarul român a jucat la Omonia Nicosia, sub formă de împrumut.