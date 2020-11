COTAR anunţă un miting de protest la sediul Euroins, în data de 18 noiembrie

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) va organiza, în data de 18 noiembrie, un miting de protest împotriva companiei de asigurări Euroins, unde sunt aşteptate 3.000 de persoane, se arată într-un comunicat al organizaţiei, transmis luni AGERPRES.

Conform organizatorilor, la data anunţată, în intervalul orar 10:00 - 13:00, în faţa sediului Euroins, vor parca o mie de autovehicule, iar protestul va fi "împotriva practicilor abuzive ale societăţii de asigurări, care deţine locul 1 în Europa, în privinţa reclamaţiilor înregistrate în domeniul asigurărilor", potrivit agerpres.ro.

"COTAR are înregistrate peste 1.300 de unităţi reparatoare afiliate, societăţi care întâmpină mari probleme financiare, din cauza conduitei abuzive a societăţii Euroins Asigurări, societate care deţine peste 32% din piaţa RCA din România. Doar în primele 6 luni ale acestui an, societatea Euroins a înregistrat 11.225 de reclamaţii, în creştere cu 199,57% faţă de numărul total înregistrat în semestrul I al anului 2019. Aproape 62% din totalul reclamaţiilor pieţei de asigurări din România au fost formulate la adresa firmei de asigurări Euroins, în primele 6 luni ale acestui an", precizează reprezentanţii Confederaţiei.

Transportatorii susţin că, în trimestrul II al acestui an, Euroins a avizat 21.870 de dosare de daună şi a înregistrat 4.834 de reclamaţii, "adică echivalentul reclamaţiilor înregistrate de întreaga piaţă germană, în 13 ani".

"În urmă cu două zile am anunţat Guvernul României că această industrie este pusă pe butuci din cauza dezinteresului instituţiilor acestei ţări, de a interveni şi a lua măsuri ferme şi eficiente faţă de cele două firme de asigurări rău platnice. Aceste societăţi au ajuns, din vina Consiliului Concurenţei, să deţină 75% din piaţa RCA din România. Astăzi facem încă un pas în faţă şi solicităm emiterea unei autorizaţii de miting faţă de societatea care creează cele mai mari probleme din piaţa de asigurări din România: Euroins", a declarat Mircea Manolache, preşedintele COTAR - Filiala Iaşi.

Reprezentanţii COTAR precizează că au depus cerere, la Primăria oraşului Voluntari, pentru organizarea mitingului din 18 noiembrie 2020. "Absolut toţi participanţii la miting vor purta mănuşi şi măşti de protecţie, atât pe durata mitingului, cât şi în momentul sosirii şi plecării. COTAR va asigura aprovizionarea manifestanţilor cu dezinfectant, mănuşi şi măşti de protecţie şi se va asigura pe toată durata mitingului că participanţii le vor purta în mod corespunzător", notează sursa citată.