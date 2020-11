COVID-19 - Artificiile şi petardele, interzise în New Delhi cu ocazia festivalului Diwali

Focurile de artificii şi petardele vor fi interzise în New Delhi cu ocazia Diwali, festivalul hindus al luminilor, având în vedere poluarea ridicată şi creşterea numărului de cazuri de COVID-19 din oraş, au declarat joi oficiali locali, potrivit DPA.

Capitala Indiei se numără printre cele mai poluate oraşe din lume. În fiecare an, milioane de persoane din Delhi şi din ţară sărbătoresc Diwali, cu focuri de artificii şi petarde, care lasă oraşele cufundate în fum. În acest an, sărbătoarea are loc la data de 14 noiembrie.Ministrul-şef din Delhi, Arvind Kejriwal, care a realizat bilanţul pandemiei de COVID-19 în metropolă, a declarat că s-a constatat o creştere a cazurilor de COVID-19 după festivalurile Dussehra şi Durga Puja, recent încheiate, dar şi din cauza poluării aerului.

Citește și: UIMITOR O tehnologie VECHE din 1998 ELIMINĂ particulele de coronavirus



În urma acestei constatări, guvernul din Delhi a luat mai multe măsuri pentru a reduce numărul în creştere al cazurilor, a precizat Kejriwal pe Twitter. Pe lângă interzicerea focurilor de artificii şi a petardelor, infrastructura medicală va fi îmbunătăţită, iar rezervele de oxigen şi numărul paturilor din unităţile de terapie intensivă vor fi, de asemenea, sporite în spitalele de stat, a precizat el.



New Delhi se luptă în prezent cu al treilea val de infectări, raportând peste 6.800 de cazuri noi de COVID-19 joi, cea mai mare creştere zilnică de la debutul epidemiei.



Creşterea numărului de cazuri de COVID-19 a fost deja asociată cu nivelurile ridicate de poluare. Oraşul şi zonele sale înconjurătoare au fost afectate de agravarea poluării aerului, care a variat în ultimele zile între nivelul "foarte sever" şi cel "sever".



Medicii susţin că nivelurile ridicate de poluare îi pot afecta pe cei care se recuperează în urma problemelor respiratorii asociate COVID-19.



De asemenea, experţii sunt îngrijoraţi de faptul că aerul mai rece şi mai uscat din noiembrie, care ar facilita infecţiile, în combinaţie cu Diwali -

festival în timpul căruia au loc mişcări în masă ale populaţiei - ar putea conduce la o creştere a numărului de cazuri.