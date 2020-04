COVID-19 - Instagram lansează noi stickere prin care utilizatorii români pot sprijini micile afaceri locale

Restaurantele din România au la dispoziţie noi stickere oferite de reţeaua de socializare Instagram, prin care utilizatorii pot sprijini afacerile locale, se arată într-un comunicat al platformei transmis joi AGERPRES.

"Afacerile mici joacă un rol extrem de important în fiecare comunitate, iar în această perioadă multe dintre ele se confruntă cu dificultăţi mari din cauza efectelor pandemiei de COVID-19. Pentru a susţine micile afaceri locale şi a-i ajuta pe utilizatori să descopere cu uşurinţă alternativele la care pot apela pentru a comanda mâncare online, Instagram permite de astăzi restaurantelor din România să folosească o serie de stickere prin care cei care îi urmăresc îi pot sprijini", susţine Instagram.Potrivit sursei citate, restaurantele pot astfel să folosească stickerele disponibile, care semnalizează faptul că oferă opţiunea de livrare a mâncării, atât în conţinutul pe care îl distribuie pe Stories, dar şi în postările de pe profilurile lor."Atunci când utilizatorii văd un astfel de sticker, este suficient să apese pe acesta pentru a face comanda prin intermediul site-ului partenerului. În plus, prin distribuirea stickerelor postate de restaurante, utilizatorii le pot ajuta să ducă vestea mai departe şi să facă faţă mai uşor noilor provocări. În această perioadă dificilă, business-urile, în special cele de dimensiuni mici, folosesc Instagram pentru a păstra legătura cu consumatorii lor şi a împărtăşi cu aceştia idei legate de cum îi pot sprijini. De la lecţii de gătit transmise live pe Instagram, la distribuirea story-urilor care ilustrează eforturile diferitelor comunităţi pentru a ajuta, exemplele care arată cum business-urile pot folosi resursele platformei pentru a aduce oamenii împreună sunt nenumărate", se menţionează în comunicat.În acest context, Facebook anunţă să va continua să depună toate eforturile pentru a crea noi opţiuni care să-i ajute pe utilizatori să susţină afacerile la care ţin, într-un mod cât mai simplu.Instagram este o platformă de partajare a fotografiilor şi înregistrărilor video cumpărată de gigantul Facebook, în 2012.Facebook are peste 2,3 miliarde de utilizatori activi în fiecare lună, în timp ce Instagram are circa un miliard.