COVID-19 - Vânzările de Black Friday se vor diminua cu 20% în 2020

Vânzările de Black Friday se vor diminua în acest an cu circa 20% faţă de anul trecut, când au depăşit borna de 300 milioane de euro, pandemia de Covid-19 influenţând în mod semnificativ obiceiurile de consum ale românilor, arată cea mai recentă analiză Frames.

"După recordul de vânzări din 2019, Black Friday 2020 se anunţă a fi o sărbătoare a shopping-ului sub semnul austerităţii. Pandemia de COVID-19 a influenţat în mod semnificativ obiceiurile de consum. În 2020, românii nu mai cumpără atât de multe haine, produse cosmetice şi accesorii - vedetele precedentelor ediţii Black Friday - şi se vor concentra pe bunurile de strictă necesitate, care au legătură cu munca şi traiul de acasă. Cea de-a 10-a ediţie a Black Friday a debutat deja în unele magazine, însă punctul culminant va fi pe 13 noiembrie, ziua în care cei mai mulţi jucători din IT&C, fashion, food, beauty, home&deco, servicii etc. vor organiza campanii speciale de reduceri de preţuri", se menţionează în analiză.Potrivit estimărilor companiei de consultanţă Frames, după un an 2019 în care Black Friday a depăşit borna de 300 de milioane de euro încasări (la nivelul întregii luni noiembrie 2019/online&offline), în acest an se estimează vânzări în scădere cu cel puţin 20%.Dacă în 2019, cele mai vândute articole au fost cele din segmentele de fashion, beauty şi accesorii, în acest an, de Black Friday, analiza Frames estimează o focusare a clienţilor pe bunurile de strictă necesitate, care au legătură cu munca şi traiul de acasă."Pentru că stăm mai mult acasă, nu mai suntem atât de interesaţi de haine, de încălţăminte, de produsele cosmetice şi accesorii. O tendinţă care se resimte deja de câteva luni de zile în vânzările retailerilor din acest segment, atât din magazinele fizice, cât şi din online. În schimb, suntem mult mai atenţi la gadgeturile pe care le folosim în contextul muncii de acasă (laptopuri/pc-uri/tablete/telefoane), condiţiile de locuire (mobilă, obiecte de încălzire-centrale termice, calorifere, obiecte de uz casnic, produse de bricolaj, aspiratoare, purificatoare de aer etc.)'', afirmă Adrian Negrescu, managerul Frames.

Citește și: Ieșire de ultimă oră a lui Rareș Bogdan la adresa CCR-ului, pe tema impozitării pensiilor speciale: Să sperăm că nu vor anula și acest demers al PNL



Potrivit sursei citate, scăderea vânzărilor de Black Friday va fi influenţată şi de sentimentul de incertitudine, de nesiguranţă privind viitorul.



"Ne aflăm într-o perioadă plină de incertitudini şi oamenii tind să fie mai atenţi la cum şi pe ce cheltuiesc. Pun mai mulţi bani deoparte, renunţă la lucrurile neesenţiale, cumpără mai puţin decât anul trecut. Mulţi au rămas fără locuri de muncă sau se tem că vor fi disponibilizaţi în condiţiile în care pandemia a creat probleme majore în multe domenii de activitate. Astfel că este de aşteptat ca această reţinere să se resimtă inclusiv în vânzările de Black Friday. În plus, mulţi dintre români au investit deja, în perioada de lock-down, în reamenajarea locuinţelor, fapt semnalat într-o analiză Frames şi confirmat de rezultatele din piaţă'', afirmă experţii.



Potrivit estimărilor companiei, vânzările totale de Black Friday se vor situa la nivelul de aproximativ 240 milioane de euro, cu aproape 10 milioane de euro sub rezultatul de vânzări din 2018 (250 milioane de euro).



Dacă în 2019, valoarea medie a coşului de cumpărături, în online, a fost de 484 de lei, experţii estimează că în 2020 aceasta va coborî sub nivelul de 450 de lei.



"2019 a adus cel mai spectaculos eveniment de Black Friday din România. eMAG, unul dintre actorii principali din această campanie, a raportat un record de peste 10,8 de milioane de vizite şi produse comandate în valoare de peste 499 de milioane de lei (100 milioane de euro)", arată analiza.



Rezultate spectaculoase au înregistrat, printre altele, şi FashionDays, Altex/Media Galaxy şi Flanco.



Numai prin intermediul platformei de plăţi PayU, vânzările doar din weekendul reducerilor au depăşit 245 milioane de lei, valoare aferentă unui număr record de tranzacţii (499.632), în creştere cu 33% faţă de 2018.



Cele mai vândute produse au fost din zona fashion, bijuterii şi accesorii; laptop-uri, telefoane şi tablete; cosmetice şi produse de îngrijire personală; electrocasnice şi climatizare; televizoare, produse foto & audio-video; produse pentru casă, bricolaj & petshop; cărţi, cadouri şi produse de birotică; PC, accesorii periferice şi produse software; Produse pentru copii şi bebeluşi şi servicii turistice.



"Serviciile turistice, automobilele, bunurile de lux cel mai probabil nu vor mai fi la fel de atractive în 2020 ca anul trecut'', mai spun analiştii.



Pe de altă parte, restricţiile de circulaţie, închiderea magazinelor, teama legată de potenţialul de infectare au contribuit puternic, în acest an, la scăderea traficului din magazinele obişnuite. Tot mai mulţi români s-au îndreptat spre shopping-ul online, astfel că Black Friday-ul 2020 va fi, în esenţă, un eveniment focusat pe ofertele online.



"În ciuda campaniilor de promovare de tip Black Friday lansate deja de mulţi retaileri, traficul din magazinele din mall-uri, din reţelele specializate, continuă fie unul redus. Asta mai cu seamă că, mai ales în zona de IT&C, discounturile oferite în cadrul acestor campanii sunt nesemnificative, în marea lor majoritate. Focusul va fi, cu siguranţă, pe ofertele online'', afirmă managerul Frames.



Conform unei cercetării de piaţă realizată de iSense Solutions pentru GPeC, numărul cumpărătorilor online a crescut cu 8% în 2020 faţă de 2019, iar numărul persoanelor care plătesc online cu cardul a crescut cu 14% în acest an faţă de 2019.



Estimările Asociaţiei Române a Magazinelor Online (ARMO) arată că sectorul de e-commerce din România va atinge în acest an o cifră de afaceri de 5,5 miliarde euro, în creştere cu 30% faţă de anul precedent. "Dacă în anii precedenţi, Black Friday-ul ajunsese să reprezinte între 20-30% din vânzările magazinelor online, în 2020 această tendinţă se va tempera, pe fondul schimbării comportamentului de consum. Românii intră mai des pe site-urile de shopping online, au învăţat să compare ofertele, să fie mai atenţi la promoţiile din tot timpul anului care, de multe ori, sunt chiar mai bune decât cele de Black Friday'', arată analiştii.



În plus, românii sunt mult mai atenţi la calitatea produselor, la serviciile de livrare şi de garanţie şi nu mai pun preţul pe primul loc în decizia de cumpărare. "Oamenii nu mai cad aşa uşor în capcana reducerilor false şi nu mai cumpără atât de multe produse doar pentru că au un preţ redus. Suntem mai atenţi la ce cumpărăm, de pe ce site-uri şi la ce preţuri, tot mai mulţi fiind cei care urmăresc platformele de comparaţie de preţuri şi tendinţele din piaţă'', arată analiza Frames.



Dincolo de preţuri, de produse şi de obiceiurile de consum, 2020 va consacra şi o altă schimbare majoră în ceea ce priveşte modul în care românii fac shopping. 2019 a fost primul an în care, potrivit datelor 2Performant, comenzile de Black Friday de pe telefonul mobil le-au depăşit pe cele de pe desktop (63,9%), iar procentul din valoarea totală a comenzilor a trecut de 55,7%.



"2020 va consacra shoppingul pe telefon drept principalul canal de vânzare de Black Friday, în condiţiile în care tot mai mulţi români au smartphone-uri şi au învăţat să facă plăţi cu telefonul, atât în mediul online cât şi în offline. O contribuţie semnificativă la această tendinţă au avut-o şi băncile care au lansat, în ultimul an, platforme optime de plăţi pe telefon, care au crescut gradul de încredere al clienţilor în acest tip de tranzacţii'', afirmă analiştii de la Frames.