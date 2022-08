Cozi imense la cărbune în Polonia. Oamenilor le e frică de ce ar putea fi la iarnă (Video)

În căldura de la sfârşitul verii din Polonia, zeci de maşini şi camioane se aliniază la mina de cărbune Lubelski Wegiel Bogdanka, oamenii aşteptând la coadă zile şi nopţi pentru a se aproviziona cu combustibil pentru iarnă, de teama unei penurii în timpul iernii, situaţia amintind de vremurile comuniste, transmite Reuters.

Artur, în vârstă de 57 de ani, pensionar, a condus marţi de la Swidnik, la aproximativ 30 km de mina din estul Poloniei, sperând să cumpere câteva tone de cărbune pentru el şi familia sa.

”Toaletele au fost montate astăzi, dar nu există apă curentă”, a spus el, după trei nopţi de dormit în micul lui hatchback roşu, la o coadă de camioane, tractoare cu remorci şi maşini private.

