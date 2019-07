Cozmin Gușă, analiză DURĂ în urma crimelor care au revoltat România: 'Acolo sunt semnele de întrebare, apropo de complicitățile de la fața locului'

Cozmin Gușă a făcut la Realitatea TV o analiză complexă referitoare la ceea ce se întâmplă în România, în contextul crimelor monstruoase de la Caracal.

"De vreo 15 ani, Romania la nivel european este pe locul 1 la traficul de carne vie, avem cele mai multe prostituate din interiorul UE. Asa cum nu exista trafic de droguri fara politisti corupti, alte structuri sunt constiente ca fete foarte tinere au fost racolate, rapite si duse. Astazi avem catre 10.000, va dati seama cati bani produc pentru pestii lor.

In statul roman, ca sa se priceapa, in ultimii 15 ani, s-a petrecut un fenomen: statul paralel a supt autoritatea de la institutiile statului. Statul paralel format in timpul mandatelor lui Traian Basescu, de vorbeam eu in 2005 de a doua fratie a securitatii. Ei, aceasta a doua fratie a securitatii a fost statul paralel, care a supt autoritatea de la institutiile de siguranta publica din justitie prin dosare de santaj, cu oamenii plasati. Asta s-a intamplat. De asta este complicata discutia despre statul paralel", a comentat Cozmin Gușă la Realitatea TV.

Apoi a continuat: "Daca nu aveai relatii intr-o padure sau in alta erai mort. Si asta insemna ca acea institutie, care putea sa fie DIICOT, DNA, MAI, era direct subordonata prin lucrurile pe care conducatorii acestor institutii le faceau. O, Doamne, cand o sa povestesc despre ce se intampla pe la K2, pe unde mergeau toti, indiferent cum ii chema pe ministrii de Interne si faceau temenele la cuplul Maior - Coldea. Si din cand in cand si Kovesi pe acolo. Dar poate nu este momentul".

"Aici este vorba despre complicitati. Asta comenta si presa internationala. 19 ore la 112 este ceva ce nu se poate concepe. Acolo sunt semnele de intrebare, apropo de complicitatile de la fata locului. Acest scandal ne arata tot gunoiul strans sub presul institutiilor din statul roman. De ce STS nu a localizat? Pentru ca licitatii, pentru ca bani furati, dar mai departe ne uitam la politie, care trebuia sa execute si nu a executat. Vreau sa vad unde se vor opri demiterile si modificarile din sistem", a mai spus Gușă la Realitatea TV.