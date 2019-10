Cozmin Gușă explică reîntoarcerea în PSD: 'E singurul partid de stânga de tip nesecuristic'. Ce se va întâmpla cu Realitatea TV

Acționarul Realitatea TV Cozmin Gușă a acordat luni un interviu site-ului Hotnews.ro în care își explică decizia de a se reîntoarce în PSD și precizează că activitatea politică și cea de business media "sunt incompatibile", lucru pe care nu intenționează să-l afecteze: "Nici nu aș putea să îi jignesc pe oamenii Realității, cum nu am făcut-o nici până acum, impunându-le poziții partizane, pentru că nu ar mai accepta să lucreze la Realitatea. În zilele următoare o să gândesc o soluție administrativă care să garanteze independența editorială și care să nu îi incomodeze pe jurnaliștii Realității în a-și face meseria", a declarat Cozmin Gușă.

Cozmin Gușă, a declarat, luni, pentru HotNews.ro că a aderat la PSD în calitate de membru simplu al organizației PSD Sector 1. El a spus că este o "opțiune de viață", că nu intenționează să candideze și că a ales PSD pentru că e "singurul partid de stânga de tip nesecuristic".

Anunțul privind adeziunea lui Gușă la PSD a fost făcut de primarul sectorului 1, Dan Tudorache, în organizația căruia s-a înscris consultantul politic.

Cozmin Gușă spune că a făcut acest pas deoarece PSD trebuie reformat cu oameni competenți, onești și patrioți. Nu este prima colaborare pe care o are Gușă cu social-democrații. Între anii 2001 și 2003, în perioada guvernării Năstase, Cozmin Gușă a fost secretar general al PSD.

În interviul acordat Hotnews și pe care îl puteți citi integral aici, Cozmin Gușă spune că situația de acum e diferită de cea din epoca Năsase, când era secretar general al partidului. Preferă PSD, între altele, deoarece crede că celelalte opțiuni, precum USR sau Plus, ar fi "nocive".

Rep.: Ai aderat la PSD, pe poziția de membru simplu, cum reiese din ceea ce a postat primarul Dan Tudorache?

Cozmin Gușă: Da. E o opțiune de viață. Am anunțat în ultimele câteva luni că s-ar putea să-mi schimb opțiunea de viață, de la 50 la 60 de ani. Am făcut presă până la 30 de ani, apoi am făcut politică de la 30 până la aproape 40 de ani, iar în ultimii 10 ani am făcut patronat și management de presă. Acum am opțiunea să fac din nou politică, de stânga, cum am făcut întotdeauna. Și am ales opțiunea PSD pentru că din unghiul meu de vedere e singurul partid de stânga de tip nesecuristic. Opțiunea mea este de membru simplu, cu funcția de Cozmin Gușă.

Rep.: Aderi la PSD Sector 1?

C.G.: Da. În schița pe care i-am prezentat-o lui Dan Tudorache și Lui Paul Stanescu, care a fost susținătorul meu, am explicat succint dorința de a reforma PSD, de a ajuta la reformarea PSD înspre un partid al românilor buni.

Rep.: Cum poate să reformeze partidul un membru simplu?

C.G.: La câte am făcut în viața publică din România, dacă nu-mi ajunge calitatea de membru simplu ca să pot să influențez în bine, înseamnă că tot ce am făcut până acum a fost degeaba. Asta înseamnă că nu am avut nicio negociere, nu-mi propun să candidez la nicio funcție în partid și la nicio demnitate, tocmai pentru că viziunea mea clară este că orice partid mare și mai ales PSD se poate reforma doar din opoziție. Aceeași problemă de reformă o are și PNL. Dar din pricina valului pozitiv creat de candidatura lui Iohannis, care pare azi câștigător, ei nu-și pun această problemă stringentă a reformei interne, care e la fel de necesară la PNL cum e și la PSD.

În privința Realitatea, Gușă spune că va găsi o soluție pentru a garanta independența editorială.

C.G.: Cu Realitatea, nu e o treabă simplă, dar cei care cunosc bucătăria internă pot să fie liniștiți. Atitudinea lor de tip jurnalistic, critică la adresa guvernului, respectiv a exceselor antidemocratice, nu se va schimba.

Rep.: Dar ce se întâmplă cu tine, patron, intrat în politică? Va fi televiziune de partid sau se schimbă ceva în proprietatea televiziunii, chit că va continua așa sau va trece, din cauza falimentului, la alte soluții gen Realitatea Plus?

C.G.: Activitatea de tip angajat politic e total incompatibilă cu calitatea de coordonator editorial, pe care o am în acest moment. Nici nu aș putea să îi jignesc pe oamenii Realității, cum nu am făcut-o nici până acum, impunându-le poziții partizane, pentru că nu ar mai accepta să lucreze la Realitatea. În consecință, în zilele următoare o să gândesc o soluție administrativă care să garanteze independența editorială și care să nu îi incomodeze pe jurnaliștii Realității în a-și face meseria. Maximum ce se poate intampla este să mă considere în viitor un vector public, care, dacă spune lucruri esențiale, poate să fie preluat, dacă spune lucruri nocive e clar că trebuie să fie criticat. Indiferent de ce se decide mâine la CNA, ceea ce voi prezenta, ca soluție la care mă gândesc, va garanta în fața mass media o independență a activității de tip editorial. Și o lipsă de implicare directă a mea în această activitate, de natură să dea liniște tuturor colaboratorilor mei.

Ce pot să spun în acest moment e că activitatea politică și cea de business media sunt incompatibile și nu-mi propun în vreun fel să afectez acest fapt, care nici nu trebuie demonstrat", a precizat consultantul politic.